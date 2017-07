Tương tự, tại Hà Nội, tập đoàn Doji niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 36,15 - 36,28 triệu đồng/lượng.



Các doanh nghiệp và công ty vàng vẫn duy trì biên độ giữa giá mua và giá bán ở mức thấp 200.000 - 220.000 đồng/lượng. Hiện giá vàng miếng SJC cao hơn giá thế giới 2,7 triệu đồng/lượng.

Trước đó, giá vàng thế giới tiếp tục tăng trong phiên giao dịch 5.7 do đồng USD giảm so với các đồng tiền chủ chốt khác, cũng như những căng thẳng tiếp tục gia tăng sau khi CHDCND Triều Tiên thông báo phóng thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa đã thúc đẩy nhu cầu mua vàng như loại tài sản an toàn.

Mặt khác, các nhà đầu tư cũng đang theo dõi động thái của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ - Fed về việc điều chỉnh chính sách lãi suất, theo Reuters.

Hiện các nhà đầu tư đang tập trung vào báo cáo việc làm phi nông nghiệp của Mỹ, sẽ được công bố vào ngày 7.7. Các chuyên gia dự báo nếu số việc làm mới được tạo ra khả quan hơn sẽ giúp tăng kỳ vọng Fed nâng lãi suất.

Chốt phiên giao dịch 5.7, giá vàng giao ngay tăng 6 USD lên 1.226 USD/ounce.

Trên thị trường ngoại tệ, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố áp dụng cho hôm nay tăng thêm 3 đồng lên mức 22.447 đồng/USD. Đây là phiên điều chỉnh tăng thứ ba liên tiếp của tỷ giá trung tâm này.

Tỷ giá giao dịch đồng USD tại các ngân hàng thương mại trong nước tăng 5 - 10 đồng so với cuối ngày 5.7. Cụ thể Vietcombank, ACB lên mức 22.710 - 22.780 đồng/USD; Eximbank 22.680 - 22.780 đồng/USD…

Lê Trần