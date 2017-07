Theo CNN, chiến dịch chính thức bao gồm áp phích và bảng quảng cáo treo tại các thành phố lớn, với hình ảnh tỉ phú người Do Thái sinh ra ở Hungary bên cạnh dòng chữ: “Đừng cho phép Soros có tiếng cười cuối cùng”. Các áp phích vốn bị cộng đồng người Do Thái chỉ trích, cáo buộc ông Soros ủng hộ nhập cư bất hợp pháp vào Hungary.



Tỉ phú từng “đánh sập” Ngân hàng Trung ương Anh George Soros hoạt động về các vấn đề liên quan đến dân chủ và nhân quyền, đặc biệt là ở Trung Âu và Đông Âu, trong nhiều thập niên qua. Dù vậy, việc ủng hộ những người tị nạn từ Trung Đông và châu Phi đến châu Âu khiến ông trở thành mục tiêu của chính phủ Hungary, vốn do Thủ tướng Victor Orban dẫn đầu.

Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Peter Szijjarto lên tiếng bảo vệ chiến dịch hôm 10.7, cho biết Soros là “rủi ro an ninh quốc gia”. Ông Szijjarto cáo buộc Soros muốn phá vỡ hàng rào an ninh biên giới, và để “hàng trăm ngàn người nhập cư bất hợp pháp tràn vào châu Âu và Hungary”. Phát ngôn viên của ông Soros thì cho hay quan điểm của ông đã bị “cố tình xuyên tạc”.

Theo phát ngôn viên Michael Vachon, quan điểm thực sự của tỉ phú Soros về vấn đề di cư là cộng đồng quốc tế nên hỗ trợ nhiều hơn cho các nền kinh tế đang phát triển vốn có 89% người tị nạn hiện nay. Bên cạnh đó, châu Âu cũng nên chấp nhận hàng trăm ngàn người tị nạn thông qua một quá trình kiểm tra đầy đủ và tái định cư có trật tự.

Theo ông Vachon, chiến dịch chống tỉ phú Soros rõ ràng có khuynh hướng chống người Do Thái và “gợi nhớ đến thời gian đen tối nhất của châu Âu”. Ông cho biết thêm một số áp phích đã có nội dung chống Do Thái, trong đó gồm cụm từ “người Do Thái hôi”. Các lãnh đạo người Do Thái cảnh báo rằng các tấm poster có thể kích động một cuộc tấn công chống người Do Thái.

Chủ tịch Andras Heisler của Liên đoàn Cộng đồng người Do Thái ở Hungary nói rằng ông không xem chiến dịch này là việc “chống Do Thái một cách công khai”, song nó có thể thổi bùng tâm lý chống người Do Thái. Ngược lại, chính phủ Hungary bác bỏ cáo buộc trên, cho biết chiến dịch không liên quan đến tôn giáo của ông Geogre Soros.

Thủ tướng Hungary Victor Orban chịu nhiều ý kiến hoài nghi trong Liên minh châu Âu (EU). Nghị viện châu Âu cảnh báo về “sự suy thoái nghiêm trọng của luật pháp, dân chủ và các quyền cơ bản” ở Hungary dưới thời lãnh đạo của ông, và kêu gọi bắt đầu quá trình chính thức có thể dẫn đến nhiều lệnh trừng phạt áp đặt lên Hungary.

Chiến dịch chống ông Soros cũng vấp phải tranh cãi ở Israel. Đại sứ Israel tại Hungary, ông Yossi Amrani, kêu gọi chính phủ Hungary xem xét hậu quả của chiến dịch. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu dự kiến sẽ đến Hungary vào tuần tới.

Thu Thảo