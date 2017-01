Theo ông Lê Tiến Trường, Tổng giám đốc Vinatex, năm 2016 tình hình dệt may thế giới không khả quan khiến kim ngạch xuất khẩu toàn ngành chỉ đạt 28,3 tỉ USD, tăng 5,7% so với năm 2015 và không hoàn thành mục tiêu.

Riêng Vinatex đạt tổng doanh thu 41.337 tỉ đồng, tăng 5% so với năm 2015 và lợi nhuận trước thuế toàn tập đoàn đạt 1.430 tỉ đồng, tăng 9% (không bao gồm đơn vị phụ thuộc). Theo kế hoạch trong năm 2017, Vinatex dự kiến tăng doanh thu 12% và lợi nhuận trước thuế tăng 6% so với năm 2016.

Bên cạnh đó, Vinatex cũng huy động 5.446 tỉ đồng để đầu tư phát triển về sợi, vải dệt kim, vải dệt thoi và sản phẩm may, trong đó vốn huy động cho các dự án do công ty mẹ làm chủ đầu tư là 2.430 tỉ đồng và do các đơn vị thành viên đầu tư là 3.036 tỉ đồng.

Mai Phương