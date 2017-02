Theo công bố của Tổng cục Thống kê ngày 2.2, từ đầu năm đến ngày 20.1, Việt Nam thu hút được 175 dự án mới có vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài (FDI) với số vốn đăng ký đạt 1,24 tỉ USD, tăng 37,8% về số dự án và tăng 23% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2016. Bên cạnh đó, có 76 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với số vốn tăng thêm đạt 179,2 triệu USD. Như vậy, tổng vốn đăng ký của các dự án cấp mới và vốn bổ sung đạt 1,42 tỉ USD, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, vốn FDI thực hiện trong tháng qua ước tính đạt 850 triệu USD, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm 2016.

Vốn FDI của các dự án cấp mới trong tháng đầu năm tập trung chủ yếu vào ngành công nghiệp chế biến, chế tạo với số vốn đăng ký đạt 834,9 triệu USD, chiếm 67,1% tổng vốn đăng ký cấp mới; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 297,4 triệu USD, chiếm 23,9%; các ngành còn lại đạt 111,5 triệu USD, chiếm 9%.

Bình Dương là tỉnh dẫn đầu có vốn FDI đăng ký lớn nhất với 666,2 triệu USD, chiếm 53,6% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là Bắc Giang 159,5 triệu USD, chiếm 12,8%; Bà Rịa - Vũng Tàu 108,7 triệu USD, chiếm 8,7%.

Trong số 31 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư được cấp phép mới tại Việt Nam trong tháng đầu năm nay, Singapore là nhà đầu tư lớn nhất với 416,7 triệu USD, tiếp đến là Hàn Quốc 347,8 triệu USD và thứ ba là Trung Quốc 310,1 triệu USD.

M.Phương