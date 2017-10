Chỉ tính đến ngày 22.9, mức vốn hóa thị trường đạt 2,73 triệu tỉ đồng, tăng 40,6% so với cuối năm 2016, tương đương 60,8% GDP.

Đây là mức cao nhất kể từ khi thị trường mở cửa. Về quy mô giao dịch, tổng giá trị giao dịch bình quân phiên tính chung 9 tháng đầu năm đạt 13.184 tỉ đồng, tăng 39% so với bình quân cả năm trước.

Điều này khiến các chỉ số chứng khoán cũng tăng mạnh với VN-Index ghi nhận mức cao nhất gần 10 năm trở lại đây, đạt 807,13 điểm, tăng 21,4% so với cuối năm 2016. Chỉ số HNX-Index đóng cửa ở mức 106,52 điểm, tăng 33% so với cuối năm 2016. Nhiều cổ phiếu tăng giá mạnh so với đầu năm với mức tăng phổ biến 30 - 50%, thậm chí có những cổ phiếu tăng đến vài chục lần.



Trên thị trường, đã có hợp đồng chứng khoán phái sinh ra đời và thêm hàng loạt cổ phiếu được niêm yết mới như Công ty cổ phần hàng không Vietjet (VJC), Tập đoàn xăng dầu Việt Nam (PLX), Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPB)…

Hiện Bộ Tài chính cũng đang tiếp thu, giải trình ý kiến các thành viên để hoàn thiện đối với dự thảo Nghị định về cơ chế tài chính đặc thù của các Sở Giao dịch chứng khoán, Trung tâm Lưu ký chứng khoán.

tin liên quan Thị trường chứng khoán phái sinh đi vào hoạt động Tính đến chiều nay 9.8, Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn (SSI) cho biết đã có 800 tài khoản của nhà đầu tư sẵn sàng cho việc giao dịch chứng khoán phái sinh trong ngày đầu thực hiện 10.8.

M.Phương