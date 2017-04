Báo cáo quý 1/2017 của Công ty cổ phần Tập đoàn Kido cho thấy công ty đạt 1.250 tỉ đồng doanh thu thuần, tăng 217% so với cùng kỳ năm trước do hợp nhất Công ty cổ phần dầu ăn Tường An.