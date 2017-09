Một cửa hàng trên đường Nguyễn Đình Chiểu, Q.3 bán xoài này với giá 150.000 đồng/kg, trong khi một siêu thị cách đó vài trăm mét bán 68.000 đồng/kg, còn cửa hàng trái cây tại Q.Phú Nhuận bán 110.000 đồng/kg.

Các cửa hàng này lấy lý do tuyển chọn từng quả nên giá cao. Trong khi đó, giá xoài loại này tại An Giang là 40.000 đồng/kg, giảm 5.000 đồng/kg so với cách đây 1 tháng.

T.Xuân