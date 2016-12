Theo báo cáo của Công ty tư vấn BĐS Savills, nhu cầu về đất nền nhà phố và biệt thự trong quý 2.2016 tăng 103% so với cùng kỳ năm trước. Nhu cầu này bắt nguồn từ việc tầng lớp có thu nhập khá giả đang tăng từng ngày, ngoài ra đầu tư về đất nền cũng đang mang lại lợi nhuận vượt trội so với các phân khúc khác nhờ việc giá trị tài sản được định giá cao hơn và thị trường cho thuê ổn định hơn. Chính vì vậy, lượng khách hàng đổ xô vào phân khúc BĐS đất nền trong thời gian này gia tăng đáng kể. Nắm bắt được xu hướng bùng nổ của đất nền trong tương lai, các chủ đầu tư đã bung ra thị trường hàng loạt các dự án tại trung tâm Hà Nội như Vinhomes Gardenia Mỹ Đình, C9 Nam Trung Yên, The Premier Tôn Thất Thuyết, Belleville Hà Nội...

Có thể thấy, sự xuất hiện liên tiếp của các dự án đất nền là một tín hiệu đáng mừng cho người đầu tư. Cụ thể qua khảo sát thị trường khu vực Cầu Giấy - Nam Trung Yên, dự án có mức giá chào bán dao động từ 150 triệu đồng/m2 đến 265 triệu đồng/m2 (đã bao gồm phí xây dựng).

Đặc biệt, dao động trong mức giá từ 180 triệu đồng/m2 đến 270 triệu đồng/m2, shophouse Belleville Hà Nội mặt đường Nguyễn Chánh và Mạc Thái Tổ đã góp phần “chốt hạ” để tạo ra sự sôi động cho thị trường trong dịp cuối năm 2016. Chính nhờ những ưu điểm vượt trội trong phong cách thiết kế đậm hơi thở Pháp, không gian sống xanh đặt tại vị trí trung tâm 4 mặt tiền sầm uất đã khiến cho Belleville Hà Nội tuy mới gia nhập thị trường từ tháng 11.2016 và giá trị không hề nhỏ, một lô có giá từ 30 - 40 tỉ đồng tùy vị trí (tương đương với 255 triệu đồng/m2 chưa bao gồm phí xây dựng) nhưng toàn bộ shophouse mặt đường Nguyễn Chánh đã bán hết chỉ trong vòng 07 ngày giao dịch. Tiếp nối sự “đắt hàng” hiếm có ấy, hiện tại, một số lô liền kề bên trong nội khu đang được chào bán với giá từ 190 triệu đồng/m2 (gồm tiền đất và chi phí xây dựng), đã và đang nhận được nhiều sự quan tâm từ khách hàng.

Belleville Hà Nội - Dự án đầu tay của Thương hiệu Vimefulland nổi lên như một hiện tượng thu hút giới đầu tư dù trong cơn bão giá



Giá “chát” nhưng vẫn được săn đón

Với những dịch chuyển tích cực của phân khúc BĐS khi giá cả tăng cao và cạnh tranh của hàng loạt các dự án biệt thự liền kề và shophouse trong thời gian gần đây, có thể nói đầu tư vào đất nền được cho là kênh đầu tư của những người nhìn xa trông rộng. Tuy giá cả của phân khúc này không hề có dấu hiệu “hạ nhiệt” và có phần hơi “chát” nhưng bù lại với khả năng sinh lời cao nên vẫn tiếp tục thu hút khách hàng. Nhất là trong tình hình khan hiếm và bị thu hẹp về quỹ đất nền khu vực trung tâm Hà Nội hiện nay, có thể thấy rằng sự xuất hiện của các dự án đất nền Nam Trung Yên mang lại giá trị nhãn tiền cho người đầu tư.

Tính đến hết tháng 9 năm nay, bất động sản đang là kênh thu hút vốn FDI lớn thứ hai tại Việt Nam, cùng với đó, lượng kiều hối gia tăng, lãi suất của các ngân hàng hạ thấp giúp cho lĩnh vực này càng có cơ hội tỏa sáng trên biểu đồ phát triển của thị trường. Các con số báo cáo lượng giao dịch thành công tăng liên tiếp, cán mốc hơn 20 nghìn giao dịch ở cả thị trường Hà Nội và TP.HCM là minh chứng rõ ràng cho cơ hội lên ngôi của BĐS. Với tín hiệu đáng mừng này, giới đầu tư hoàn toàn có quyền tin tưởng vào sự sinh lời tối đa từ những dự án, nhất là lĩnh vực đất nền sẽ là “gà đẻ trứng vàng” ngay trong nay mai.

