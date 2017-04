Đến nay, sức nóng của dự án vẫn chưa hạ nhiệt, đặc biệt, dự án chỉ còn duy nhất một đợt công bố cuối cùng vào ngày 22.4 này.



Theo các chuyên gia hấp lực của Saigon South Residences chính là độ chênh giữa giá cả và giá trị mà người được lợi ở đây là người mua. Nhiều chuyên gia còn cho rằng dự án này hoàn toàn không thua gì các dự án căn hộ cao cấp khác của Phú Mỹ Hưng nhưng mức giá khá hời.

Giá trị gia tăng: Không dễ làm

Nguồn cung căn hộ, đặc biệt ở phân khúc tầm trung đang được đánh giá rất dồi dào. Vì vậy, xu hướng ngày càng gia tăng giá trị không chỉ là cuộc đua của các chủ đầu tư nhằm thu hút khách hàng mà đó còn là nhu cầu thực của người mua. Tuy nhiên, để làm được điều này không phải dễ và càng khó hơn là làm sao để người mua tin tưởng rằng với mức giá bán dễ mua, phù hợp, nhưng chất lượng căn hộ nằm ở mức cao, thậm chí không thua căn hộ cao cấp. Đây cũng chính là chìa khóa lý giải cho sự thành công của chủ đầu tư Phú Mỹ Hưng khi tung ra dự án Saigon South Residences (SSR).

SSR là dự án mở rộng, hướng đến phân khúc tầm trung được chủ đầu tư dành nhiều tâm huyết và nguồn chi cho công tác quy hoạch, triển khai với mục đích nâng cao chất lượng sống cho cư dân nhưng vẫn đảm bảo mức giá phù hợp. Theo đại diện Phú Mỹ Hưng, để làm được điều này, yêu cầu trọng tâm chính là quy hoạch thông minh, tạo cơ sở cho chất lượng không gian sống cũng như đảm bảo hệ thống an ninh, an toàn khép kín.



Quy hoạch thông minh làm nền tảng

Tối đa hóa khả năng sử dụng, gia tăng sự thoải mái yêu thích cho người dân ngay tại nơi mình ở, tăng hiệu quả sử dụng thời gian rảnh, giảm việc phải di chuyển nhiều là những yêu cầu được đặt ra trong công tác thiết kế dự SSR.

Về mặt kiến trúc, khi bố trí các tòa nhà, kiến trúc sư cũng đã tính toán đến mặt bằng theo hình chữ U với độ cao các tòa nhà từ 2, 19, 29 tầng. Từ đó, tối đa hóa được khả năng đón ánh sáng tự nhiên, luồng gió mát từ hướng sông và các nguồn sinh khí từ các mặt tiếp giáp của dự án vào nội khu cũng như vào từng không gian chức năng của căn hộ. Ngoài ra, mỗi căn hộ SSR cũng có hai mặt thoáng tiếp xúc ra bên ngoài, nhờ đó, tầm nhìn căn nhà đẹp, độ thông thoáng cao nên góp phần giảm việc tiêu thụ điện năng, lợi cho sức khỏe và tiết kiệm chi phí.

Việc tổ chức hệ thống tiện ích, dịch vụ được Phú Mỹ Hưng đánh giá kỹ lưỡng dựa trên mức độ thụ hưởng của cư dân. Vì vậy, yêu cầu này đặt ra sự đa dạng các loại hình tiện ích, dịch vụ phù hợp với đa dạng đối tượng người sử dụng cũng như thích hợp với sự thay đổi của điều kiện thời tiết khí hậu, đảm bảo ở bất kỳ lứa tuổi hay khoảng thời gian nào cư dân cũng có thể thoải mái, vận động, thư giãn. Các tiện ích này chia ra: có tĩnh có động; có ngoài trời, có trong nhà; có tiện ích dành cho người sôi nổi và cũng có không ít các hạng mục dành cho người trầm tính.



Cách bố trí thông minh đảm bảo các tiện ích trên được “gói” trong một phạm vi an toàn, riêng tư. Các tòa nhà kết với nhau trên cùng khối đế là vành đai bảo vệ tự nhiên cho cư dân, cộng với hàng rào cây xanh cao 3 m tiếp nối thành một bờ bao liên hoàn, phân định rõ không gian bên trong và ngoài dự án. Từ bên ngoài, khách chỉ có thể tiếp cận vào nội khu thông qua hai cổng an ninh có bảo vệ trực 24/7. Toàn khu phố sẽ được lắp đặt hệ thống camera và thông tin được truyền về trung tâm giám sát được trang thiết bị chuyên dụng, hiện đại, phục vụ tốt nhất cho công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho cư dân. Các phương án quản lý, vận hành khu phố khi công trình đưa vào hoạt động cũng đã được Phú Mỹ Hưng triển khai lập kế hoạch ngay từ bây giờ nên việc chủ động trong các tình huống thực tế cũng đã được dự tính, giúp cư dân yên tâm an cư.

Tòa nhà D là cơ hội cuối cùng để người mua sở hữu căn hộ SSR trong đợt công bố vào ngày 22.4 với gói hỗ trợ tài chính thiết thực, lãi suất 0% và ân hạn nợ gốc trong 2 năm trước khi nhận nhà.

SSR có tổng diện tích đất hơn 3,2 ha trong đó đất dành cho không gian xanh mở, tiện ích là 69%. Toàn công trình có 69 tiện ích, dịch vụ, trong đó có rất nhiều mô hình tiện ích lần đầu tiên xuất hiện trong công trình của Phú Mỹ Hưng như vườn điêu khắc, tổ hợp sân vận động đa năng… Dự kiến dự án được bàn giao vào cuối năm 2019, cùng lúc hàng loạt công trình hạ tầng trọng điểm của khu Nam cũng như khu vực xung quanh dự án sẽ được đưa vào sử dụng. Khi đó, ngoài những thuận lợi về giao thông, sinh hoạt đời sống thường nhật, người mua SSR có thể kỳ vọng mức gia tăng tốt với biên độ lớn.

Nguồn: Phú Mỹ Hưng