Theo Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), trong quý 1, kim ngạch xuất khẩu tôm giảm 0,1% so với cùng kỳ năm trước do gặp khó về nguyên liệu và thị trường đầu ra. Về thị trường, lệnh cấm nhập khẩu tôm của Úc cũng khiến nhiều doanh nghiệp lao đao trong những tháng đầu năm.



Tuy nhiên từ đầu quý 2, việc xuất khẩu tôm dần phục hồi và kim ngạch xuất khẩu quý 2 tăng trên 30% so với cùng kỳ. Sự tăng trưởng mạnh của quý 2 đã giúp tổng kim ngạch xuất khẩu tôm trong 6 tháng đầu năm đạt 1,35 tỉ USD, tăng gần 16% so với cùng kỳ năm 2016. Nguyên nhân một phần là do Úc từng bước nới lỏng lệnh cấm nhập khẩu tôm. Bên cạnh đó nguồn cung tôm của một số nước xuất khẩu khác giảm đã tạo cơ hội cho con tôm Việt Nam.

Trong khi đó, một sản phẩm chủ lực khác của ngành thủy sản Việt Nam là cá tra thì vẫn gặp rất nhiều khó khăn với tốc độ tăng trưởng chưa đến 3% trong 6 tháng đầu năm 2017, tương đương giá trị 790 triệu USD.

“Nguyên nhân là do gặp phải chiến dịch truyền thông bôi bẩn ở các nước châu Âu. Kế đến là Mỹ vẫn tiếp tục áp thuế chống bán phá giá và sẽ áp dụng chế độ kiểm soát nghiêm ngặt đối với cá tra từ ngày 1.9.2017. Đây là 2 thị trường chính của cá tra Việt Nam”, VASEP cho biết.

