Chìa khóa để nhận biết các triệu chứng của khối u phụ thuộc vào vị trí của nó, theo tiến sĩ Theodore Schwartz, bác sĩ giải phẫu thần kinh tại Trung tâm Cột sống và Não Weill Cornell (Mỹ).

Tuy nhiên, một số dấu hiệu và triệu chứng được liệt kê dưới đây phổ biến hơn những dấu hiệu và triệu chứng khác, theo Prevention.

Động kinh

Bất kể loại khối u nào thì co giật thường là một trong những dấu hiệu đầu tiên của bệnh. Kích thích từ các khối u tế bào thần kinh làm cho não không kiểm soát được. Bệnh nhân có thể bị co giật toàn thân, hoặc co giật giới hạn một chi hoặc một phần của khuôn mặt.

Tê

Mất cảm giác ở một phần cơ thể hoặc khuôn mặt là thứ bạn cần quan tâm. Đặc biệt, nếu khối u hình thành ở phần não kết nối với dây cột sống, bạn có thể mất cảm giác ở cột sống hoặc chuyển động vụng về.

Những thay đổi ở bộ nhớ hoặc suy nghĩ

Khối u não có thể gây ra những thay đổi lớn trong hành vi hay tính cách của một người. Những người có khối u có nhiều khả năng gặp vấn đề ghi nhớ, cảm thấy bối rối, hoặc phải chịu đựng những vấn đề về suy nghĩ.

Buồn nôn

Cảm giác buồn nôn hoặc đau bụng, đặc biệt là nếu những triệu chứng này dai dẳng và không giải thích được, có thể là dấu hiệu của khối u, tiến sĩ Schwartz cho biết.

Thay đổi thị lực

Nhìn mờ và giảm thị lực đều gắn liền với khối u. Bạn cũng có thể nhìn thấy các điểm hoặc các hình dạng, hoặc những điểm sáng nếu có khối u não.

Không thường đau đầu

Đau đầu thường không phải là một dấu hiệu sớm của khối u não, nhưng đau đầu không thường xuyên có thể là một trong những triệu chứng đầu tiên của bệnh.

Tiến sĩ Schwartz cho biết một số rối loạn di truyền có thể dẫn đến các khối u não. Đối với các khối u não lớn hoặc ác tính, phương pháp điều trị có thể là phẫu thuật, thuốc, xạ trị hay hóa trị. Tuy nhiên, không phải tất cả các khối u não là nghiêm trọng. Nhiều khối u nhỏ và lành tính, và không cần điều trị. Vì vậy, cần nhận biết những dấu hiệu sớm để kịp thời điều trị.

Ngọc Lam