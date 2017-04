Giáo sư Donald Tan (Singapore), vị bác sĩ được thế giới công nhận là hàng đầu về điều trị các bệnh lý giác mạc và được biết đến là người đã biến các kỹ thuật điều trị bệnh giác mạc lên thành một nghệ thuật, đang cùng với FV nỗ lực làm giảm tình trạng mù lòa do hỏng giác mạc ở Việt Nam thông qua dịch vụ ghép giác mạc chất lượng cao tại FV. Tháng 5.2016, FV trở thành bệnh viện tư nhân đầu tiên ở Việt Nam tiến hành ghép giác mạc với người thực hiện phẫu thuật là Giáo sư Donald Tan. Theo lịch của ông, cứ mỗi 2 tháng, giáo sư lại sang FV để trực tiếp thăm khám cho bệnh nhân và thực hiện phẫu thuật ghép, và những ca ghép do Giáo sư Donald Tan thực hiện tại đây đã và đang phục hồi thị lực.

Giáo sư Donald Tan sử dụng những phương pháp ghép mới nhất hiện nay trên thế giới để điều trị cho bệnh nhân, đó là các phương pháp giác mạc từng phần (chỉ thay thế những lớp giác mạc có vấn đề và giữ lại những lớp bình thường). Nhờ các phương pháp mới ấy, tỷ lệ ghép thành công có thể lên đến 98% và các thủ thuật mới này giúp bảo đảm ít biến chứng hơn, bệnh nhân có thị lực tốt hơn so với những phương pháp ghép thông thường trước đây, khi bác sĩ phải thay toàn bộ giác mạc. Ví dụ, khi ghép toàn bộ giác mạc trước đây, quá trình tự đào thải sau ghép của cơ thể là nguyên nhân chính dẫn đến tỷ lệ 15% thất bại.

Ngoài việc được chính Giáo sư Donald Tan thăm khám và phẫu thuật, nguồn giác mạc sử dụng cho bệnh nhân được nhập khẩu từ các ngân hàng mắt lớn ở Mỹ và Singapore, những nơi xử lý và bảo quản giác mạc được hiến tặng tốt nhất thế giới. Sau phẫu thuật, các bệnh nhân sẽ được tiếp tục chăm sóc bởi đội ngũ bác sĩ chuyên khoa mắt của FV, nơi đã đạt được chứng nhận JCI (Joint Commission International) - một chứng nhận chất lượng y tế có uy tín tầm quốc tế và rất khắt khe về chất lượng và an toàn bệnh nhân. Bệnh nhân tiết kiệm được rất nhiều chi phí và thời gian nhờ không cần phải bay sang Singapore khám và điều trị. Ngoài ra, nhờ giác mạc chất lượng cao được nhập khẩu và chi phí thấp hơn so với bay sang Singapore để ghép, cơ hội tìm lại ánh sáng cho bệnh nhân sẽ cao hơn nhiều so với trước đây.

Tại Việt Nam hiện nay, phẫu thuật ghép giác mạc đã được thực hiện tại một số bệnh viện lớn có chuyên khoa mắt đủ điều kiện để làm. Tuy nhiên số lượng ca ghép không cao như mong đợi, lý do chính là nguồn giác mạc hiến còn hạn chế, người Việt nói chung không muốn hiến giác mạc vì tâm lý thân thể phải nguyên vẹn sau khi qua đời. Trong hoàn cảnh đó, dịch vụ ghép giác mạc tại Bệnh viện FV hy vọng sẽ góp phần làm giảm tình trạng mù lòa vì tổn thương giác mạc ở Việt Nam.

Bác sĩ John Lucas, Giám đốc y khoa Bệnh viện FV, cho biết thêm: “Bệnh viện FV đã thiết lập quan hệ với các ngân hàng mắt lớn tại Mỹ và các nước khác nhằm bảo đảm có nguồn giác mạc chất lượng tốt nhất để ghép cho bệnh nhân. Chúng tôi đã nỗ lực hết mình để mang một chuyên gia hàng đầu thế giới đến FV nhằm phục vụ bệnh nhân ở mức tốt nhất như cam kết của chúng tôi khi được chứng nhận JCI”.

Nguồn: FV