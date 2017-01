Nhiều người trong chúng ta có thể nhận thấy người Nhật có xu hướng thon gọn và cân đối hơn so với người ở nhiều nước khác. Một trong những lý do chính khiến người Nhật thon gọn hơn là do chế độ ăn uống của họ, chủ yếu bao gồm hải sản và gạo, cả hai đều không chứa hàm lượng calo cao.

Ngoài ra, người Nhật cũng tiêu thụ một thức uống tự chế nhất định giúp họ giảm cân một cách nhanh chóng được hướng dẫn dưới đây.

Thành phần: 1 muỗng canh hạt đậu tương, 1 muỗng canh mật ong, ½ chén sữa không béo. Cho 3 thành phần này vào máy xay như xay sinh tố.

tin liên quan 5 bí quyết giảm cân theo các chuyên gia hàng đầu ở Mỹ Dưới đây là top 5 lời khuyên giảm cân từ các chuyên gia hàng đầu ở Mỹ sau nhiều năm giảm cân thành công cho các khách hàng, theo Healthista.



Sự kết hợp của đậu tương, mật ong và sữa không béo có khả năng kiềm chế sự thèm ăn của bạn, làm tăng khả năng đốt cháy chất béo của cơ thể và cũng tăng tỷ lệ trao đổi chất, tất cả đều giúp bạn giảm cân nhanh hơn.

Theo các chuyên gia, loại nước uống này nếu được uống đều đặn mỗi đêm, sau bữa ăn tối, kết hợp với việc tuân thủ chế độ ăn uống và tập thể dục, chị em có thể giảm đến 1 kg trong 1 tháng.

tin liên quan Giảm cân bằng nước luộc khoai lang Một nghiên cứu của các nhà khoa học Nhật Bản được công bố trên chuyên san Heliyon cho thấy nước luộc khoai lang có thể giúp kích thích tiêu hóa và giảm cân.





Ngọc Lam