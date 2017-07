Vitamin A giúp giảm tổn hại từ các phân tử gốc tự do, qua đó bảo vệ vòng một. Vitamin A còn có khả năng kích thích tiết sữa ở các bà mẹ đang trong thời kỳ cho con bú. Thực phẩm giàu vitamin A bao gồm cà rốt, xoài, thịt bò, khoai lang và trứng...

Vitamin E ngăn ngừa sự phát triển của u xơ trong các mô vú cũng như giảm đau tức ngực ở phụ nữ trong giai đoạn kinh nguyệt. Thực phẩm giàu vitamin E bao gồm hạnh nhân, cải bó xôi, quả bơ, cá, hạt hướng dương.

Vitamin C là một chất dinh dưỡng thiết yếu giúp tăng cường hệ miễn dịch. Ngoài ra, vitamin C còn giúp cân bằng hormone ở vú, giữ các mô không bị thiếu nước, đồng thời ngăn chặn sự nhân lên bất thường của các tế bào trong vú, giảm nguy cơ ung thư vú. Vitamin C có nhiều trong quả cam, ớt đỏ, cải xoăn, rau lá xanh, bông cải xanh, ổi, dâu tây, bưởi.

Mai Duyên