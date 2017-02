Bí ẩn từ thiên nhiên vùng đất lạnh nhất thế giới Siberia- Nga

Nơi đây không chỉ có những vùng đất đóng băng vĩnh cửu mà còn có một hệ động, thực vật rất đa dạng. Đó chính là Xi-bê-ri.



Xi-bê-ri- Siberia -"Siber/Chiber" Một từ tiếng Turk cổ (tiếng Bashkir/Tatar), có nghĩa là "đẹp" hay "sặc sỡ". Trong các ngôn ngữ Turk có từ "Seber(ү)" có nghĩa là "gió cuốn tuyết". "Shibir" - còn có giả thiết cho rằng tên gọi này là sự kết hợp của hai từ trong tiếng Turk cổ là "su" (nước) và "birr" (vùng đất hoang dã). Chỉ với ý nghĩa từ tên gọi đã cho thấy sự đặc sắc của vùng đất này.

Khí hậu Xi-bê-ri khác biệt rất lớn vào các thời điểm trong năm. Xibia được xem là địa điểm có nhiệt độ thấp thứ nhì thế giới, chỉ kém châu Nam Cực. Với nhiệt độ kỷ lục ghi được -71 độ C. Tuy vậy, nhiệt độ mùa hè ở một số nơi ở Xi-bê-ri rất nóng và nắng nhiều, lên đến 36 - 38 độ C. Nhìn chung, các địa điểm ở Xi-bê-ri đều có khí hậu thất thường, có lúc rất nóng và có lúc rất lạnh do nằm sâu trong nội địa hay trên cao nguyên, có thời điểm nhiệt độ mùa hè và mùa đông tại Xibia chênh lệch tới hơn 100 độ C. Tuy vậy, nước Nga không có kế hoạch đưa người sống ở đây, do đó, khí hậu khắc nghiệt của vùng đất này chưa từng bị coi là một vấn đề nghiêm trọng mà trái lại, nó lại là một món quà.

Xi-bê-ri là nơi cư ngụ của nhiều động vật quý hiếm như hổ, gấu nâu, tuần lộc, gấu Bắc Cực, hải tượng, cá voi xanh... Ngoài ra, ở đây có hồ Baikan, là hồ nước ngọt lâu đời nhất thế giới. Sức mạnh và vẻ đẹp của những dòng sông ở Xi-bê-ri, mùi hương của thảo dược là tất cả những gì đang mang lại sức mạnh tuyệt vời cho người dân Xi-bê-ri. Ở nơi đây bạn sẽ được chiêm ngưỡng rừng Tai-ga - khu rừng lớn trên hành tinh,được chạm tay vào mặt nước hồ Baikal - hồ sâu bậc nhất trên thế giới. Và bạn sẽ tìm thấy bốn trong số mười con sông lớn nhất thế giới: đó là sông Ê-nhi-xây, sông Ốp, sông Lê-na và sông A-mua.Chính nơi đây, tại Xi-bê-ri, là nơi tập trung 30% trữ lượng nước ngọt của hành tinh chúng ta.

Mùa hè ở Xi-bê-ri. Rất ngắn, chỉ 3 tháng, đây là thời gian để cho thiên nhiên hồi sinh. Hàng nghìn loài thảo mộc khác nhau cố gắng để kịp đâm chồi, ra hoa và để lại hạt сủa mình. Trong điều kiện khí hậu lục địa thay đổi đột ngột của Xi-bê-ri nhiệt độ mùa hè cũng có thể dễ dàng đạt tới dương 40 độ C! Bạn thử tưởng tượng xem: Tồn tại trong khí hậu khắc nghiệt và ở điều kiện chênh lệch nhiệt độ thường xuyên! Mùa đông âm 60 độ, mùa hè dương 40 độ. Bạn có thể tồn tại được không? Nhưng thảo mộc thì… có thể! Thảo mộc Xi-bê-ri - đó là nguồn tài nguyên chủ yếu của Xi-bê-ri và có lẽ là của toàn hành tinh!

Nơi đây, có rất nhiều loài thảo mộc hoang dại độc đáo và phong phú, chúng mang trong mình sức mạnh của thiên nhiên hoang dã, khắc nghiệt và sơ khai. Hàng nghìn năm qua các thầy lang địa phương đã biết về sức mạnh có một không hai của thảo mộc Xi-bê-ri. Còn trong thế kỷ 20 chúng đã được các nhà khoa học quan tâm. Thảo mộc Xi-bê-ri đã được sử dụng trong quá trình huấn luyện những nhà du hành vũ trụ đầu tiên, chuẩn bị cho chuyến bay vào vũ trụ.

Ngày nay, trên toàn thế giới đã biết đến những tính năng độc đáo của thảo mộc Xi-bê-ri nhờ Tập đoàn Siberian Health - một trong những công ty hàng đầu trên thế giới về sản xuất các sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên dành cho chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp. Hiện nay sản phẩm của Tập đoàn Siberian Health đã có mặt tại 40 quốc gia trên toàn thế giới và Việt Nam là quốc gia thứ 22 trong tổng số 25 quốc gia mà Tập đoàn đã đặt chân tới để mở rộng phát triển thị trường. Hơn 20 năm qua, phần lớn các sản phẩm của Siberian Health được sản xuất tại trung tâm Xi-bê-ri, từ những loại thảo mộc này. Điều này đã đưa một cách trọn vẹn tất cả sự trong lành tự nhiên và sức mạnh của thảo mộc Xi-bê-ri vào sản phẩm của Siberian Health. Nhà máy của Siberian Health là những cơ sở sản xuất với thiết bịhiện đại và đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế. Đó là Trung tâm khoa học sáng tạo, phòng thí nghiệm riêng, các công thức bản quyền độc đáo và trung tâm hậu cần rộng lớn. Tập đoànSiberian Healthđược sinh ra tại Xi-bê-ri - một trong những nơi cuối cùng trên hành tinh, nơi mà thiên nhiên vẫn giữ được nét sơ khai và chưa bị nền văn minh chạm đến, để bảo tồn thiên nhiên hoang dã của Xi-bê-ri, đang hào phóng chia sẻ với chúng ta những tặng vật của mình. Công ty chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm: Công ty TNHH Siberian Health Việt Nam.

