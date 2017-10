Theo báo Daily Mail, các chuyên gia thuộc Đại học Augusta (Mỹ) đã tiến hành nghiên cứu thiếu niên trong độ tuổi từ 14 - 18. Chế độ ăn và mức hoạt động của những đối tượng này được theo dõi trong 7 ngày. Cấu trúc và chức năng tim của họ cũng được xem xét thông qua các bản chụp siêu âm.

Kết quả cho thấy: Càng có nhiều vitamin K, khả năng bị dày cơ tim trong tâm thất trái càng thấp. Tim to kém cỏi hơn trong việc bơm máu đi khắp cơ thể, vì thế làm tăng nguy cơ xảy ra những cơn đau tim có thể gây chết người. Kết quả nghiên cứu đã được công bố trên chuyên san The Journal of Nutrition.

Quyên Quân