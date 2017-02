Báo cáo đăng trên chuyên san Nature Communications đã trình bày cuộc nghiên cứu trên khỉ, theo đó các đối tượng không được cho ăn từ 17 giờ đến 8 giờ sáng hôm sau. Kết quả cho thấy tuổi thọ trung bình của chúng tăng thêm 10% so với nhóm ăn bình thường. Các chuyên gia cho rằng phát hiện trên có thể áp dụng ở người, vì nhân loại chia sẻ 93% số gien với loài linh trưởng.

Cuộc nghiên cứu trên đã được thực hiện theo sau báo cáo cho thấy ăn kiêng ở tuổi trung niên, cụ thể hơn là không ăn sau khi trời sụp tối (giảm đến 1/5 số calorie trong ngày), có thể giúp con người sống lâu hơn và khỏe mạnh hơn. Có vẻ như việc giới hạn lượng thực phẩm hấp thu lại hỗ trợ cơ thể đánh bật những căn bệnh liên quan đến tuổi tác.

Trưởng nhóm nghiên cứu - Giáo sư Rozalyn Anderson của Đại học Wisconsin (Mỹ) cho hay cắt giảm lượng calorie làm trì hoãn tác động của lão hóa, nhiều khả năng là do cơ thể tìm được cách khác để sử dụng năng lượng chuyển hóa từ thực phẩm nhằm trở nên mạnh mẽ hơn. “Bằng việc tập trung đối phó tuổi tác, chúng ta có thể xử lý toàn bộ vấn đề bệnh tật nảy sinh, thay vì cứ chống ung thư hoặc bệnh tim mạch riêng lẻ như lâu nay”, theo Giáo sư Rozalyn Anderson. Báo cáo mới có thể cung cấp câu trả lời nhằm chấm dứt cuộc tranh luận kéo dài suốt 7 năm qua về việc có nên cắt giảm calorie ở tuổi trung niên hay không.

Đại học Wisconsin (Mỹ) vào năm 2009 phát hiện khỉ nâu bị giảm phần ăn đến 20% so với nhóm ăn thỏa sức, lại sống lâu hơn đến 9 năm so với mức tuổi thọ trung bình của loài này là 26 năm. Những con khỉ ăn kiêng lại ít mắc ung thư và bệnh tim mạch, hoặc kháng insulin dẫn đến tiểu đường, giúp các nhà nghiên cứu nảy ra ý tưởng rằng ăn ít đi, tức cắt bớt lượng calorie hấp thu, có thể đảo ngược quá trình lão hóa. Tuy nhiên, một báo cáo khác do Viện Lão học quốc gia Mỹ lại phủ nhận kết quả trên. Giờ đây, các nhà khoa học của cả hai nhóm đồng thời xem lại báo cáo của họ, và một cuộc nghiên cứu thứ ba phát hiện chỉ cần ăn kiêng vào độ tuổi trung niên là đã có tác dụng.

Vẫn chưa rõ lý do đằng sau mối quan hệ không ăn khi trời tối với việc sống lâu và khỏe mạnh hơn, nhưng có giả thuyết cho rằng ăn ít có thể đẩy cơ thể vào tình trạng phòng vệ để sinh tồn. Cả 3 báo cáo đều cho thấy đàn ông trung niên là bên được lợi nhất trong việc kiêng ăn tối.

Một công trình khác của Đại học miền nam California (Mỹ) cũng phát hiện chế độ ăn 4 ngày, giảm gần phân nửa số calorie hấp thu, giúp thổi bay nguy cơ mắc bệnh tiểu đường và tim mạch. Trưởng nhóm Valter Longo mô tả việc cắt giảm calorie cũng giống như hành động tái lập trình để cơ thể bước vào chế độ trì hoãn quá trình lão hóa.

Tụ Yên