Bệnh tiểu đường ảnh hưởng đến 380 triệu người trên toàn thế giới, và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ước tính con số này sẽ tăng gấp đôi vào năm 2030.

Tại Trung Quốc, châm cứu thường được thực hành để điều trị bệnh tiểu đường. Các nghiên cứu mới hơn đang tập trung vào cơ chế sinh học của bệnh tiểu đường và cho thấy châm cứu có thể là một cách điều trị hiệu quả cho các triệu chứng tiểu đường.

Châm cứu là một cách điều trị đã được ghi nhận trong y học cổ truyền Trung Quốc. Châm cứu giúp kích thích các điểm của cơ thể bằng kim nhỏ. Để biết được lý do tại sao châm cứu giúp ích cho người bệnh tiểu đường thì cần hiểu rõ căn bệnh này trước.

Bệnh tiểu đường là căn bệnh mà cơ thể không thể xử lý thực phẩm để sử dụng làm năng lượng. Kết quả của bệnh tiểu đường là sự tích tụ đường trong máu. Hầu hết các nghiên cứu đều xác nhận việc châm cứu giúp cho điều trị bệnh tiểu đường, nhưng cần nghiên cứu thêm.

Việc chọn liệu pháp châm cứu đã phổ biến ở Mỹ và các nước phương Tây khác trong vài thập niên qua. Một cuộc khảo sát lớn về sức khỏe bổ sung cho thấy khoảng 3,14 triệu người Mỹ đã thử châm cứu vào năm 2007. Hơn nữa, cuộc khảo sát cho thấy số ca khám bệnh của bác sĩ châm cứu đã tăng gấp 3 lần từ năm 1997 đến năm 2007.

Hầu hết mọi người nghĩ kim dùng trong châm cứu làm tổn thương. Nhưng phương pháp điều trị bằng châm cứu không gây đau và thường được sử dụng để giảm đau mạn tính trên toàn cơ thể một cách tự nhiên mà không có những phản ứng phụ không mong muốn.

Một nghiên cứu trên chuột của các nhà nghiên cứu ở Bắc Kinh (Trung Quốc) đã kiểm tra những điểm châm cứu cụ thể giúp cải thiện các triệu chứng của bệnh tiểu đường. Trong vòng 3 tuần châm cứu, chuột có mức glucose thấp hơn, tăng mức insulin, và cải thiện việc không dung nạp glucose.

Một nghiên cứu tài liệu năm 2016 trên tạp chí Châm cứu y học đã xem xét các bài báo liên quan từ năm 2008 đến năm 2015 để xác định xem liệu châm cứu có là một phương pháp điều trị kháng insulin hiệu quả không, và đã đánh giá châm cứu như là một liệu pháp điều trị insulin trong tương lai.

Các kết quả của việc xem xét tài liệu cho thấy cường độ thấp và điện cực tần số thấp từ châm cứu có thể giúp giảm đề kháng insulin và tăng nhạy cảm với insulin. Điện châm cứu có thể được sử dụng đơn lẻ hoặc kết hợp với các phương pháp điều trị khác, bao gồm các liệu pháp thay thế, chẳng hạn như chế độ ăn uống và các loại thảo mộc Trung Quốc.

Vào năm 2015, các nhà nghiên cứu đã xem xét một nhóm các nghiên cứu khi kết hợp với điện cơ và thuốc chống tiểu đường, metformin. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện sự kết hợp giữa điện giải huyền phù và metformin đã làm giảm tác dụng hạ glucose tốt hơn và sự nhạy cảm của insulin càng lớn so với chỉ sử dụng metformin.

Các kỹ thuật châm cứu được sử dụng để điều trị bệnh tiểu đường có thể khác với những phương pháp điều trị đau. Có rất nhiều cách khác nhau và kỹ thuật thực hành trong châm cứu y học, nhưng chỉ có 3 cách dưới đây được nghiên cứu để điều trị bệnh tiểu đường, bao gồm: châm cứu ở mắt cá chân và cổ tay, châm cứu điện, và châm cứu thảo dược.

Châm cứu có thể là cách điều trị an toàn và hiệu quả miễn là do người có chuyên môn và có kinh nghiệm thực hiện nó. Theo WHO, châm cứu có thể được kết hợp với các liệu pháp khác theo truyền thống để điều trị bệnh tiểu đường, bao gồm uống thuốc, chế độ ăn uống lành mạnh và tập thể dục thường xuyên.

