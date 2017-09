Theo nghiên cứu "The Global Burden of Disease" (Gánh nặng toàn cầu), trên thực tế, khoảng 1/5 số ca tử vong trên thế giới vào năm 2016 có thể là do chế độ ăn uống nghèo nàn - một trong những kẻ giết người lớn nhất thế giới.

Nhóm nghiên cứu viết trong báo cáo công bố trên tạp chí y khoa The Lancet, khẩu phần ăn ít ngũ cốc nguyên hạt, quả, hạt và các loại quả hạch, dầu cá và hàm lượng muối cao là những yếu tố nguy cơ ăn uống phổ biến nhất. Ngoài ra, lượng đường huyết cao, huyết áp cao, chỉ số BMI cao và cholesterol cao nằm trong top 10 yếu tố nguy cơ hàng đầu gây tử vong cho nam giới và phụ nữ trên toàn cầu.

Tất cả các yếu tố này có thể được quy cho chế độ ăn uống kém, cũng như với các nguyên nhân khác. Hút thuốc là yếu tố nguy cơ duy nhất gây ra nhiều ca tử vong, theo báo cáo, giết chết khoảng 7,1 triệu người vào năm 2016.

Tác giả chính của nghiên cứu, tiến sĩ Christopher Murray, Giám đốc Viện Tiêu chuẩn và Đo lường sức khỏe (IHME) tại Đại học Washington (Mỹ), nói với The Guardian: "Đó là một trong những vấn đề lớn nhất trên thế giới và đang trở nên tồi tệ hơn".

Kết quả cũng cho thấy, dưới 5 triệu trẻ em dưới 5 tuổi chết vào năm 2016, so với hơn 16 triệu người vào năm 1970.

Nghiên cứu IHME là nỗ lực tập thể của hơn 2.500 nhà nghiên cứu đã phân tích dữ liệu từ hơn 100 quốc gia. Phát hiện này đã được xuất bản hôm 15.9 trong một loạt năm bài báo.

Ngọc Lam