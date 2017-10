Những giai điệu tràn đầy lạc quan của bài Ở một nơi nào đó bên kia cầu vòng (Somewhere Over the Rainbow) được Bella Tucker (16 tuổi) - cô gái thiếu cả tay và chân - biểu diễn bằng piano đã thực sự gây xúc động.

Cô gái đã nhận được sự hoan hô của 200 khán giả trong một buổi trình diễn tài năng tại Maine (Mỹ). Bella (ở New Hampshire, Mỹ) đã học chơi piano bằng cách sử dụng phần còn lại của tay sau khi bị cắt cụt vì bị nhiễm trùng máu do vi khuẩn phế cầu xâm nhập khi em được 8 tuổi.

Khi em thức dậy, em cảm thấy đau nhức và mệt mỏi. Triệu chứng này giống như triệu chứng của cúm. Không bao lâu sau, vi khuẩn phế cầu đã đi vào máu và tấn công cơ thể em.

"Con bé nói con sẽ khỏe và không sao, nhưng tôi thấy bụng con bé bắt đầu chuyển sang màu tím bầm, vì vậy chúng tôi vội vàng đưa con bé vào bệnh viện địa phương cấp cứu", ba của cô gái nói với Fox News.

Chỉ trong vòng một giờ, cả người cô bé đã trở nên tím ngắt và sưng phù. Các bác sĩ của bệnh viện địa phương đã sử dụng máy bay trực thăng chuyển em đến Bệnh viện Nhi Boston (Mỹ). Các bác sĩ ở đó cho biết cô bé không còn cơ hội để cứu sống.

Thật đáng kinh ngạc, Bella đã không khuất phục căn bệnh. Em dần dần khỏe hơn sau khi được lọc máu. Vết tím trên mặt và bụng từ từ biến mất nhưng vết tím trên các chi ngày càng trở nên bầm hơn cho đến khi chuyển sang đen hoàn toàn.

Các bác sĩ nói không còn sự lựa chọn nào khác ngoài cắt bỏ đoạn từ ngón chân đến trên đầu gối và từ ngón tay đến trên khuỷu tay để cứu cô.

Từ đó, cô bé Bella phải tập thích nghi và làm mọi việc mà không có tay và chân, chẳng hạn như vẽ hay chơi piano.

"Đó là khoảng thời gian đáng sợ nhất trong cuộc đời, nhưng thái độ sống của Bella thật sự làm tôi hoàn toàn kinh ngạc. Con bé bắt đầu học cách chơi piano bằng cách sử dụng phần còn lại của tay đã bị cụt để nhấn các phím. Trước khi tất cả mọi thứ xảy ra, con bé chưa bao giờ chơi piano. Tuy nhiên, con bé không cảm thấy khó để chơi. Vấn đề là tìm đúng bài hát mà con bé có thể nhấn được một hoặc hai phím cùng một lúc", ba của Bella nói với Fox News.

Hiện tại, cô bé đã chơi piano thành thục và biểu diễn các bài hát một cách xuất sắc, làm xúc động người nghe.

"Tôi sử dụng đầu tay để nhấn phím vì vậy tôi không đánh được nhiều hơn hai phím cùng một lúc. Tôi đơn giản hóa bản nhạc", Bella nói.

"Tôi có thể hình dung được những gì những người khác nghĩ về tôi: tôi không thể làm được tất cả những gì mà họ có thể. Khi họ nhìn thấy tôi có thể làm được mà không cần sự giúp đỡ của bất kỳ ai thì họ đối xử tôi giống như mọi người", cô cho biết thêm.

Bella lần đầu tiên biểu diễn tại buổi trình diễn các tài năng trong suốt chương trình cắm trại ở Maine vào tháng 8 năm nay. Buổi trình diễn này do tổ chức phi lợi nhuận Quỹ Không Giới Hạn giành cho các trẻ khuyết tật chi thực hiện.

"Cả khán phòng đều trở nên im lặng trong khi Bella đang biểu diễn. Màn trình diễn của cô bé đã làm cho mọi người xúc động và vui sướng. Mặc dù cô bé cảm thấy căng thẳng nhưng cô bé biểu diễn thật tuyệt", Mary Leighton, người sáng lập Quỹ Không Giới Hạn cho biết.

Đỗ Nhi