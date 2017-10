Gần đây nhất, truyền thông Trung Quốc đưa tin vào ngày 2.10.2017, một cô gái 21 tuổi (ở Trung Quốc) đã nhập viện điều trị cấp cứu sau nhiều ngày liên tục chơi game trên điện thoại trong nhiều giờ liền.

Cô chơi một trò chơi trên điện thoại tên Vương Giả Vinh Diệu (Honour of Kings), đang phổ biến ở Trung Quốc. Cô đã mời một đồng nghiệp về nhà để chơi trò chơi.

Những người bạn của cô cho biết cô bị nghiện trò chơi này. Mỗi ngày, cô chơi bảy đến tám giờ liên tục và thậm chí không ngủ để cô có thể tiếp tục chơi.

Sau khi ăn tối xong, cô lại cầm điện thoại lên tiếp tục chơi. Cô bắt đầu cảm thấy khó chịu và cảm nhận được một cái gì đó xảy ra trong mắt phải. Sau một đêm không ngủ vì sợ hãi và khóc, cô đã được đưa vào bệnh viện điều trị vào sáng hôm sau.

Maggie Hor, giảng viên của ngành khoa học sức khỏe tại Trường Bách khoa Kỹ thuật Nanyang (Singapore) nói với AsiaOne: Tắc động mạch võng mạc là một trường hợp cấp cứu khẩn cấp trong nhãn khoa và bệnh nhân nên được kiểm tra và can thiệp sớm nhất có thể.

Cô gái chơi game nói với các phóng viên tại bệnh viện: “Buổi sáng, tôi thường thức dậy vào lúc 6 giờ và bắt đầu chơi trò chơi điện tử sau khi ăn sáng xong cho đến khoảng 4 giờ chiều. Sau đó, tôi ngủ một chút và tiếp tục chơi cho đến 1 hay 2 giờ sáng. Thỉnh thoảng, tôi chơi quên ăn và không biết đã chơi bao lâu cho đến khi mẹ tôi nhắc”.

Ba mẹ cô đã nhắc nhở yêu cầu cô bỏ điện thoại xuống và thậm chí đã cảnh báo cứ tiếp tục như thế cô “sẽ bị mù”, nhưng cô không nghe lời.

“Bây giờ, tôi cảm thấy sợ và hối tiếc (vì không nghe lời họ)”, cô cho biết thêm.

Theo các bác sĩ điều trị cho cô, các tác động ảnh hưởng đến mắt có thể xảy ra từ khi màn hình máy tính hay điện thoại bắt đầu mở cho đến khi kết thúc nhiều giờ.

Những trường hợp khác

Theo Tạp chí Y khoa The New England Journal of Medicine, mất thị lực trong một thời gian ngắn cũng xảy ra khi xem và chơi trò chơi điện tử trên điện thoại trong bóng tối. Lúc đó, một mắt điều chỉnh ánh sáng để xem được màn hình điện thoại trong khi đó mắt còn lại tập thích nghi với bóng tối.

Trong tháng 8 năm ngoái, một phụ nữ Đài Loan 31 tuổi đã bị mất thị lực tạm thời ở mắt phải sau khi chơi trò chơi Pokemon Go trên điện thoại nhiều giờ liên tục.

Một trường hợp khác cũng ghi nhận ở Trung Quốc vào tháng 3.2016. Cô bị bệnh tăng nhãn áp cấp tính có thể dẫn đến đến mù lòa vì xem hài kịch trên máy tính bảng quá nhiều.

Anh quốc cũng ghi nhận một cô gái 22 tuổi bị mất thị lực ở mắt phải vì thói quen nhìn chằm chằm vào cái điện thoại trong bóng tối trước khi đi ngủ. Cô nằm nghiêng bên trái và nhìn vào màn hình bằng mắt phải nhiều hơn vì mắt trái đã bị che bởi gối.

Lúc đầu, cô cảm thấy nhìn không rõ khoảng hai hay ba lần mỗi tuần. Sau đó, hiện tượng này bắt đầu xảy ra mỗi đêm.

Ngừng xem và áp dụng quy tắc 20-20-20

Đầu năm 2017, các chuyên gia nhãn khoa cảnh báo một “đại dịch mù lòa” vì xem điện thoại hay máy tính bảng hàng giờ đã ảnh hưởng đến nhiều người đặc biệt là hàng triệu trẻ em rất nhỏ.

AsiaOne trích dẫn lời khuyên của các chuyên gia: Sau khi nhìn màn hình 20 phút, người xem nên ngừng lại và nhìn ra ngoài khoảng 6 mét (20 feet-theo đơn vị đo chiều dài của Anh) trong vòng 20 giây.

Theo giảng viên Maggie của ngành khoa học sức khỏe tại Trường Bách khoa Kỹ thuật Nanyang, ngoài luyện tập theo quy luật này, những người hay làm việc với máy tính cả ngày có thể sử dụng nước mắt nhân tạo để giảm khô mắt. Nhìn xa cũng có thể giúp thư giãn mắt.

Đỗ Nhi