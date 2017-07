Các hợp chất như tamin trong trà và a xít chlorogenic trong cà phê, kết hợp với vô số khoáng chất trong thực phẩm sẽ làm giảm sự hấp thu cho cơ thể. Ví dụ, cà phê có thể giảm sự hấp thụ sắt đến 80% nếu uống trong vòng một giờ kể từ khi ăn. Trà lẫn cà phê cũng gây tác động tương tự đối với kẽm, ma giê và can xi. Đồng thời, bất kỳ thức ăn hoặc thức uống nóng nào cũng có thể trung hòa tác dụng của thức uống lợi khuẩn. Do đó, nên chờ một giờ trước và sau khi uống vitamin hoặc chất lợi khuẩn nếu muốn uống/ăn đồ nóng.

Bran và phytate (các hợp chất có trong ngũ cốc nguyên hạt, đồ legume, hạt các loại) kết hợp với các khoáng chất trong ruột nên chúng bị đẩy khỏi cơ thể trong tình trạng vẫn chưa được hấp thu. Điều này có thể giảm mạnh nguồn sắt trong thực vật đến 65%, cũng như ảnh hưởng đến sự hấp thụ kẽm, can xi và mangan. Vì vậy, nếu tuân theo chế độ ăn giàu chất xơ, hãy đảm bảo cơ thể được bổ sung đủ can xi, như từ sữa và các sản phẩm bơ sữa, bông cải xanh, hạt, đậu... Ví dụ, cỡ nửa lít sữa cũng đã cung cấp phần lớn nhu cầu can xi trong ngày. Còn vitamin C (như từ nước cam) có thể tăng cường khả năng hấp thụ chất sắt đến từ nguồn thực vật.

Một số nghiên cứu, bao gồm báo cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), làm dấy lên quan ngại về nguy cơ thuốc ngừa thai có thể đẩy phụ nữ vào tình trạng thiếu hụt a xít folic, các vitamin B2, B6, B12, vitamin C, E và ma giê, selen, kẽm. Vẫn chưa rõ lý do đằng sau tác động của thuốc ngừa thai đối với hàm lượng vitamin và khoáng chất trong máu, nhưng có thể một phần do thuốc gây ra tình trạng giữ nước, làm loãng mật độ vi chất trong máu. Hàm lượng vitamin B2 thấp cũng là lý do một số phụ nữ bị nhức đầu. Vì vậy, điều quan trọng là cần phải tuân thủ chế độ ăn lành mạnh, giàu chất dinh dưỡng, nhiều trái cây, rau quả.

Đối với những loại thuốc nhuận tràng, có tác dụng đẩy nhanh các luồng thức ăn trong tuyến tiêu hóa, khiến ruột không đủ thời gian hấp thu chất dinh dưỡng. Việc lạm dụng thuốc xổ có thể khiến cơ thể cạn kiệt nhiều loại vitamin và khoáng chất, đồng thời dẫn đến tình trạng mất nước nghiêm trọng. Vì vậy, đối với những người có thói quen dựa vào thuốc nhuận tràng, họ càng cần phải đảm bảo chuyện ăn uống theo hướng đủ chất và uống nhiều nước. Tập trung bổ sung các nguồn ma giê từ ngũ cốc nguyên hạt, đậu và hạt các loại, hải sản, sô cô la đen, vì thiếu ma giê là nguyên nhân phổ biến khiến tiêu hóa bị trì trệ. Cải thiện sức khỏe đường ruột bằng các loại thức uống lợi khuẩn.

Các loại kháng sinh, đặc biệt là những dòng thuốc tương tự penicillin có tên bắt đầu từ “cef”, như cefalexin, có thể can thiệp đến hoạt động hấp thu vitamin K. Kháng sinh cũng tiêu diệt cộng đồng lợi khuẩn trong ruột già, vốn tạo ra vitamin K, khiến hàm lượng vitamin cần thiết cho sự đông máu, giúp xương cứng chắc, bị giảm. Những chất kháng sinh thuộc dòng tetracycline kết hợp với can xi có trong các sản phẩm bơ sữa, dẫn đến nguy cơ thiếu hụt can xi và làm thuốc ít có hiệu quả hơn. Do đó, nếu buộc phải điều trị kháng sinh trong thời gian dài, cần tăng hàm lượng một số vi chất quan trọng trong máu. Chẳng hạn, nên ăn nhiều bông cải trắng, cây cải lá xanh đậm để tăng vitamin K, thường xuyên ăn trứng, hạt, đậu, sữa để đảm bảo đủ can xi. Và phơi nắng đều đặn mỗi ngày (khoảng 10 phút) để tăng cường vitamin D.

T.Yên