Điểm danh bạn đồng hành sức khỏe

Dưới đây là những món đồ được nhiều trang web chọn là “bạn đồng hành” sức khỏe của năm 2016.

Bình nước Gyenno Cup. Bình nước này sẽ đảm bảo bạn uống đủ nước mỗi ngày. Khi cần, nó sẽ rung lên để nhắc bạn uống nước. Bên ngoài bình có màn hình hiển thị thời gian, ngày tháng, thời tiết, nhiệt độ nước hiện tại cũng như lượng nước bạn cần phải uống thêm để đạt mục tiêu. Nếu bình cần làm sạch hay nước trong bình quá nóng, bạn cũng sẽ được nhắc nhở. Giá bán khoảng 2 triệu đồng.

Quần Lumo Run. Đã đến lúc các thiết bị theo dõi sức khỏe biến thời trang vận động trở nên thông minh. Có 2 loại, shorts và lửng, Lumo Run được trang bị “mắt thần” nhằm thu thập những thông số về sức khỏe của bạn, về cách bạn chạy để đưa ra những bài chạy thích hợp nhất đối với bạn. Giá bán khoảng 2,5 triệu đồng.





Vòng tay an thần Reliefband. Bạn dễ say xe, say máy bay hay dễ mệt muốn nôn ói khi vận động thì có thể mua chiếc vòng tay thời trang nhưng rất hữu ích này. Có 5 mức độ “say” để bạn chọn lựa và chỉ sau vài phút, bạn sẽ có cảm giác thoải mái, còn những phụ nữ hay ốm nghén sẽ thoát được những cơn hành hạ kiểu này trong thai kỳ. Reliefband ứng dụng công nghệ có tên neuromodulation (điều biến thần kinh) để tạo ra những xung điện bên dưới cổ tay của bạn, từ đó cảm giác kích thích nhẹ sẽ lan truyền đến hệ thần kinh trung ương. “Những tín hiệu này điều chỉnh con đường nối giữa não bộ và bao tử, thông qua dây thần kinh phế vị, khôi phục sự co bóp bình thường của bao tử và giảm nhẹ cơn buồn nôn. Giá bán khoảng 2 triệu đồng.

Máy MP3 Finis Neptune. Với chiếc máy MP3 dưới nước này, bạn có thể vừa bơi vừa thưởng thức âm nhạc. Sau khi mang mũ bơi và kính bơi, bạn chỉ cần gắn bộ phận chính phía sau và hai “tai nghe” kiểu mới vào hai bên gò má. Dù không có tai nghe kiểu truyền thống là nhét vào tai nhưng bạn vẫn nghe nhạc rõ ràng như bình thường nhờ công nghệ truyền âm mang tên Bone Conduction nhằm “gửi” những rung động âm thanh trực tiếp đến não bộ. Giá bán gần 5 triệu đồng.

Giám sát viên Sens.se Mother. Đúng là “bà mẹ cảm xúc” như tên gọi, bộ cảm biến này sẽ theo sát bạn mọi hành động để bạn không ù lì, ngồi một chỗ xem ti vi ăn snack và quan trọng là bảo vệ gia đình bạn trước những khách không mời mà đến. Bộ này sẽ gồm một máy chủ chuyên nhận thông tin và các miếng cảm biến nhỏ gọn để bạn có thể dán vào bất kỳ đâu bạn muốn, từ bình nước, bàn chải đánh răng, ba lô, cửa, tủ lạnh. Sau khi kết nối với ứng dụng trong smartphone, bạn dễ dàng theo dõi nhất cử nhất động trong nhà và được cảnh báo khi có người đột nhập. Giá bán hơn 6 triệu đồng.

Thiết bị theo dõi UP. UP của Jabone không chỉ theo dõi các hoạt động thể chất và giấc ngủ của bạn mà còn kiểm soát chế độ ăn uống với các tính năng như chấm điểm thức ăn, đo lượng calorie tiêu thụ và đốt cháy được, lượng nước cần nạp. Một điểm gây ấn tượng của UP là chức năng Insight Engine được thiết kế để huấn luyện bạn, giúp bạn thấy được các cách vận động, cách ăn uống và cách ngủ khác nhau sẽ ảnh hưởng đến bạn thế nào. Giá bán dưới 500.000 đồng.

Cân thông minh Fitbit. Với kết nối wifi, Fitbit Smart Scale sẽ tích hợp các chỉ số như cân nặng, BMI và lượng mỡ của bạn với ứng dụng chạy trên cả nền tảng iOS lẫn Android hay trên web. Bạn có thể thiết lập chế độ theo dõi cân nặng của cả gia đình để mọi người cùng có động lực duy trì cân nặng lý tưởng. Thiết bị này còn tương thích với nhiều ứng dụng tập luyện khác để bạn được gợi ý các cách thức vận động cũng như cảnh báo khi bạn lên cân. Giá bán gần 3 triệu đồng.

Ống lăn Grid. Grid STK là sản phẩm ống lăn cầm tay đầu tiên trên thế giới. Với cấu trúc đặc biệt, Grid mang đến cảm giác như một bàn tay thực thụ của chuyên gia vật lý trị liệu. Bạn có thể chọn mức độ bình thường hay mạnh để nhanh chóng xóa tan những cơn đau ở lưng, đùi, vai do tập luyện nhiều. Giá bán khoảng 800.000 đồng.

Vòng tập NuBells. Không cần phải sắm sửa quá nhiều thứ nếu bạn muốn tập ở nhà thay vì đến phòng gym nhưng đây là vật dụng bạn không thể bỏ qua. Vòng NuBells hỗ trợ đắc lực trong các bài tập cho cơ tay và khi cần có thể biến thành quả tạ. NuBells còn có thể sử dụng trong việc tập chung. Vòng NuBells có trọng lượng từ 2,3 kg đến hơn 45 kg. Giá bán khoảng 1,5 triệu đến 2,5 triệu đồng.

Dây Hyperwear. Hyperwear SandRope dài khoảng 3 m nhưng bên trong chứa từ 7 đến 14 kg cát, rất tiện trong việc cất giữ. Với lớp bọc bên ngoài làm bằng cao su neoprene siêu bền, Hyperwear phù hợp cho các hoạt động trong nhà và ngoài trời. Nếu bạn muốn tăng sức mạnh cho đôi tay thì Hyperwear rất phù hợp.

Có thể tìm hiểu thêm cách sử dụng loại dây này trên internet. Giá bán từ 3,5 đến 4,5 triệu đồng.

Túi Lug Cartwheel. Đây là túi chuyên dụng cho những người đi tập gym thường xuyên. Túi có chia làm nhiều ngăn đủ để bạn sắp xếp quần áo và các món đồ cần thiết, từ giày đến đồ trang điểm, điện thoại. Túi được làm từ chất liệu thông thoáng, giặt nhanh khô. Giá bán khoảng 2 triệu đồng.

