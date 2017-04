Đa phần người lớn bị viêm họng, viêm mũi xoang và viêm thanh quản. Theo bác sĩ Bằng, môi trường nắng nóng , vi trùng, vi khuẩn dễ phát triển, bên cạnh đó nắng nóng làm cho niêm mạc đường hô hấp suy yếu, giảm miễn dịch - là những yếu tố khiến người ta mắc nhiều bệnh tai mũi họng. Về phòng ngừa, theo bác sĩ Bằng, không nên đi ngoài trời nắng gay gắt về vô phòng lạnh ngay, vì thay đổi nhiệt độ đột ngột dễ gây bệnh; hạn chế uống nước đá lạnh. Tăng sức đề kháng cho cơ thể bằng cách uống nhiều nước hoa quả, ăn nhiều rau xanh, bảo quản thức ăn đúng cách. Với người làm việc ngoài trời nắng nóng, khi có dấu hiệu khát nước, nhức đầu, hoa mắt, tay chân bủn rủn thì ngưng công việc và uống nước ngay. TS-BS Trần Chí Cường, Chủ tịch Hội Can thiệp thần kinh TP.HCM, cho biết việc thay đổi thời tiết đột ngột có thể làm cho người già, yếu dễ đột quỵ. Nắng nóng cũng làm cho người bệnh cao huyết áp gia tăng căng thẳng.

Theo bác sĩ Trịnh Hữu Tùng, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM), hiện mỗi ngày bệnh viện điều trị nội trú 1.600 - 1.700 bệnh nhi, tiếp nhận 6.000 - 6.500 trẻ đến khám, điều trị ngoại trú. Do nắng nóng gay gắt nên đa phần trẻ mắc bệnh về hô hấp , rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy.

“Nắng nóng uống nước ngoài đường không đảm bảo vệ sinh, thức ăn dễ ôi thiu là nguyên nhân gây bệnh tiêu chảy. Bên cạnh đó, nếu trẻ ở ngoài môi trường nóng mà vào phòng máy lạnh đột ngột, lại thêm quạt máy sẽ gây tình trạng vừa lạnh, vừa khô đường hô hấp dễ dẫn đến bệnh đường hô hấp”, bác sĩ Tùng cho biết.

Ngoài ra, theo Trung tâm y tế dự phòng TP, thời tiết nắng nóng là điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn Salmonella typhi (gây bệnh thương hàn) phát triển. Do vậy cần ăn uống đảm bảo vệ sinh, giữ gìn vệ sinh cá nhân, nhất là với trẻ nhỏ.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, trong ngày 19.4, tại các tỉnh từ Quảng Bình đến Phú Yên đã có nắng nóng, nhiệt độ lúc 13 giờ cùng ngày phổ biến trong khoảng 35 - 360C.

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp phía tây, nên trong các ngày 20 - 21.4, nắng nóng sẽ tiếp tục lan rộng ở các tỉnh phía tây Bắc bộ và Trung bộ với nhiệt độ phổ biến trong khoảng 35 - 380C, có nơi nắng nóng trên 390C. Dự báo, thời gian nắng nóng trên 350C bắt đầu từ 12 - 16 giờ hằng ngày.

Duy Tính - P.Hậu