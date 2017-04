Bếp nhà bạn vốn sẵn có rất nhiều những thực phẩm sở hữu dưỡng chất giúp da mềm mại và mịn màng, chống lại những dấu hiệu lão hóa da hiệu quả, theo Health.com.

Dâu tây có nhiều vitamin C đóng vai trò chống lão hóa hơn cả bưởi hoặc cam. Một nghiên cứu công bố trên tạp chí American Journal of Clinical Nutrition cho thấy người nào ăn thực phẩm giàu vitamin C thường có ít nếp nhăn và ít khô da (do lão hóa) hơn so với những người không thường xuyên ăn. Không chỉ có vậy, vitamin C chống lại các gốc tự do, vốn tiêu hủy các tế bào và phá vỡ collagen, gây ra những vết rạn.Bạn nên để ý ăn thực phẩm giàu vitamin C như dâu tây mỗi ngày để cải thiện làn da.