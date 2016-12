Uống nước. Đây là cách đơn giản nhất để tống độc tố khỏi cơ thể. Uống 1 - 2 ly nước lọc vào mỗi sáng sẽ có tác dụng thanh lọc cơ thể, thúc đẩy tiêu hóa và giảm đầy hơi.

Trà xanh có hàm lượng chất chống ô xy hóa cao nên giúp đào thải độc tố sau những buổi chè chén. Một số nghiên cứu cho thấy uống trà xanh giúp kiểm soát lượng đường trong máu và giảm cảm giác thèm ăn.

Sữa chua kèm hoa quả như quả mâm xôi, quả dâu tây... chứa nhiều lợi khuẩn kích thích tiêu hóa và giảm viêm ruột.

Nước dừa có hàm lượng chất chống ô xy hóa cao cùng các chất điện giải như kali có tác dụng giã rượu. Kali đẩy lùi chứng đầy hơi do ăn quá nhiều. Kali còn có trong chuối và khoai tây.

Trái cây chứa nhiều nước như dưa hấu, dâu tây, thơm (dứa) và dưa lưới có hiệu quả thanh lọc cơ thể cao. Chất xơ có nhiều trong trái cây hỗ trợ tiêu hóa. Ăn trái cây các loại còn giúp phục hồi nguồn vitamin và khoáng chất cho cơ thể.

Nếu dạ dày bị co thắt do phải làm việc với lượng thức ăn lớn, bạn nên uống trà bạc hà hoặc trà đen. Đây là những loại trà chống co thắt (nghĩa là chúng giải phóng căng cơ trong đường tiêu hóa và hỗ trợ trong việc giải thoát khí thông qua cơ thể). Những thức uống này không chứa caffeine và giúp bổ sung nước cho cơ thể.

Trứng cũng có lợi. Nếu bạn bị choáng và say rượu, nên ăn trứng vào buổi sáng hôm sau. Trứng có hàm lượng cao protein và a xít amin tiêu hủy các độc tố. Ăn kèm cải bó xôi, đậu, bông cải xanh giúp tiêu hóa và chống đầy hơi.



Nhất Linh