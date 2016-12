Hoa khôi wushu Mai Phương: Phương thích có làn da trắng

Vẫn giữ nguyên vẻ xinh đẹp như ngày nào, hoa khôi làng wushu thú nhận : “Đã là con gái thì ai mà không thích da trắng”. Cùng theo dõi những chia sẻ của cô nàng để thấy được một khía cạnh đáng yêu khác của Mai Phương nhé!

Hạnh phúc với cuộc sống hiện tại

Khi Mai Phương giải nghệ để lui về “hậu phương” làm Huấn luyện viên cho Đội tuyển quốc gia trẻ, không ít người tiếc nuối cho tài năng và những cống hiến của cô trong làng võ thuật Việt Nam nói chung và wushu nói riêng. Nhưng hiện tại, trong vai trò mới là Huấn luyện viên, cô nàng vẫn tiếp tục truyền lửa cho thế hệ trẻ, Phương đã có 2 học trò “ruột” là võ sĩ Nguyễn Khánh và võ sĩ Nguyễn Mạnh Khoa vô địch giải trẻ thế giới. Nói về công tác huấn luyện, Mai Phương thừa nhận công việc này đôi khi cũng gặp khó khăn vì cô chưa có nhiều kinh nghiệm. Tuy nhiên, những lúc như thế, Phương sẽ chủ động học hỏi từ các thầy cô đi trước, bản thân cô cũng cố gắng mỗi ngày. Trên lớp, Phương là một cô giáo khá khó tính và đòi hỏi cao nhưng sau mỗi giờ giảng dạy, cô nàng lại cởi mở chia sẻ với học trò… Vì vậy, Phương chưa bao giờ muốn từ bỏ công việc này mà mỗi ngày lại cố gắng truyền thêm lửa cho thế hệ wushu trẻ Việt Nam.

Bên cạnh công việc, Mai Phương có một cuộc sống đời thường khá giản dị và bình yên. Những lúc rảnh rỗi, cô cùng trò chuyện với bạn bè hoặc đi cà phê. Phương cũng dành thời gian để duy trì và phát triển “lò võ” do cô thành lập từ 4 năm trước và tham dự lớp trọng tài quốc tế. Nhờ những nỗ lực của mình, cô vừa nhận được bằng chứng nhận và có chuyến sang Hàn Quốc để làm trọng tài lần đầu tiên cho một đại hội thể thao. Trên tất cả, Mai Phương vẫn đang cố gắng nhiều hơn và cho bản thân không gian riêng để thực hiện điều mình thích. Có lẽ chính vì cân bằng được công việc và cuộc sống riêng như thế nên Mai Phương luôn cảm thấy hạnh phúc với hiện tại.





Yêu bản thân và rất để ý chăm sóc làn da

Cho dù là một vận động viên tài năng trên sàn thi đấu hay là một huấn luyện viên tâm huyết, ân cần thì Mai Phương vẫn là một cô gái rất đáng yêu với những khía cạnh nữ tính. Chẳng hạn như khi được khen có làn da mịn màng, tỏa sáng, cô nàng bẽn lẽn nói rằng: “Đã là con gái thì ai mà không thích da trắng” rồi cười rất vui vẻ. Thật vậy, Phương yêu bản thân và rất để ý chăm sóc da. Cô nàng chia sẻ: “Phương sẽ dành thời gian buổi tối để chăm sóc da. Phương chọn các sản phẩm dưỡng da cũng rất “kén” vì hai má thì khô, vùng chữ T thì nhờn nên Phương luôn tìm sản phẩm giúp cân bằng ẩm trong da ạ. Đặc biệt hơn nữa là không được bết dính, nhờn. Vì vậy, tìm được loại mỹ phẩm ưng ý, Phương sẽ chỉ dùng một loại mỹ phẩm thôi, không dùng lung tung.”

Về khía cạnh chăm sóc da, hoa khôi của thể thao Việt Nam cũng rất am hiểu khi cô nàng tiếp tục chia sẻ về các bí quyết để có một làn da trắng như hiện tại. “Bước tiên quyết và quan trọng nhất trong việc dưỡng trắng da là chống nắng. Đi nắng mà chỉ che chắn bình thường thì không ăn thua mà phải dùng kem chống nắng dưỡng ẩm. Mặc dù Hà Nội đang là mùa đông nhưng không phải vì vậy mà không dùng vì ngay cả khi thời tiết âm u thì các tia cực tím gây hại cho da vẫn hoạt động. Thêm nữa, khi lựa chọn kem chống nắng, Phương thường để ý đến hai chỉ số SPF và PA.” Thật vậy, SPF (Sun Protection Factor) là chỉ số biểu thị mức độ chống cháy da (do tia UVB gây ra) mà sản phẩm đó có thể phát huy. Chỉ số SPF càng cao thì thời gian bảo vệ càng lớn. Hiện nay, đối với các sản phẩm dưỡng da, chỉ số an toàn và phù hợp nhất là SPF30. Còn chỉ số PA (Protect Grade) chính là khả năng lọc tia cực tím UVA. PA+ Bảo vệ khỏi tia UVA (40-50%); PA++ Bảo vệ khỏi tia UVA cao (60-70%); PA+++ Bảo vệ khỏi tia UVA hoàn hảo (90%).





Bên cạnh đó, hoa khôi làng thể thao Nguyễn Mai Phương cũng chia sẻ những bí quyết làm đẹp khác như thường xuyên vận động để đào thải chất độc, bổ sung vitamin, collagen, uống nhiều nước, ngủ sớm và tuyệt đối không dùng những thực phẩm có chất kích thích như cà phê, rượu...

Mạnh Trí