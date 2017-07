Dưới đây là những thực phẩm không nên dùng khi căng thẳng, theo Livestrong.

Nước uống có ga



Cynthia Sass, tác giả của cuốn sách "Slim Down Now: Shed Pounds and Inches", cho biết: "Căng thẳng có thể là một trong những thời điểm tồi tệ nhất để dùng nước uống có ga. Stress chính nó làm tăng nguy cơ không dung nạp glucose, và nghiên cứu gần đây cho thấy, chất làm ngọt nhân tạo gây ra không dung nạp glucose bằng cách thay đổi vi khuẩn đường ruột, làm cho nó trở nên độc hại khi đưa vào cơ thể”.

Kem

Theo Ginger Hultin, chủ sở hữu Trung tâm dinh dưỡng ChampagneNutrition.com, khi căng thẳng, việc thèm muốn các loại thực phẩm giàu chất béo, carbohydrate cao có thể tăng cao đối với một số người. Việc tiếp cận các loại thực phẩm này thường xuyên có thể dẫn đến các hậu quả tiêu cực về sức khỏe theo thời gian, và làm cho căng thẳng trở nên tồi tệ hơn.

Theo nghiên cứu đăng trên Kỷ yếu của Học viện Khoa học Quốc gia Mỹ, thường xuyên sử dụng các loại thực phẩm này để đối phó với căng thẳng có thể khiến chất béo xung quanh bụng tăng và thậm chí gây ra bệnh tiểu đường loại 2 và bệnh tim mạch.

Cà phê

Khi cảm thấy căng thẳng, nhiều người nghĩ cần làm ngay một điều là uống một tách cà phê để bình tĩnh. Nhưng mối liên quan giữa cà phê và lo lắng rất phổ biến. Theo Hiệp hội Tâm thần học Mỹ, lo lắng liên quan đến caffeine. Quá nhiều cà phê có thể tạo cảm giác lo lắng ở những người dễ hoảng loạn.

Khoa tây chiên

Các thực phẩm như khoai tây chiên kích thích căng thẳng và làm cho cơ thể khó phục hồi hơn khi nó đã ở trạng thái căng thẳng. Trong điều kiện bình thường, cơ thể có thể làm sạch thực phẩm gây viêm. Nhưng trong trạng thái căng thẳng, việc ăn khoai tây chiên có thể làm tăng thêm các chất gây viêm lưu thông trong cơ thể.

Thay vào đó, lựa chọn thực phẩm giàu chất chống oxy hóa như trái cây, rau và ngũ cốc nguyên hạt, có thể giúp chống viêm nhiễm do stress.

Ngọc Lam