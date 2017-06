4 loại nước cân bằng da tự nhiên bạn có thể tự làm tại nhà

Hầu hết, các nước cân bằng da đều chứa cồn, chất gây hại cho da. Cồn làm mất đi chất làm mềm quan trọng cần có để giữ cho da mềm mại, mịn màng và không nếp nhăn. Thêm vào đó, các chất tạo mùi thơm mạnh trong hầu hết các nước cân bằng da hàng ngày có thể gây mẩn đỏ và mụn. Thậm chí, người ta còn tìm thấy parabens, hợp chất không những không an toàn cho da mà còn ảnh hưởng đến tổng thể sức khỏe và môi trường. Đó là lý do bạn nên sử dụng loại nước cân bằng da hoàn toàn tự nhiên, an toàn cho da. Nước cân bằng da tự nhiên không những rẻ, không gây tác dụng phụ cho sức khỏe mà còn rất dễ làm. Dưới đây là 5 loại nước cân bằng da bạn có thể làm tại nhà để có chăm sóc da tốt nhất.