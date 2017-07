8 điều xảy ra với cơ thể khi làm ‘chuyện ấy’

Đã bao giờ bạn tự hỏi điều gì xảy ra với cơ thể bạn trong suốt thời gian làm chuyện giường chiếu. Hãy khám phá 8 điều từ tốt cho đến không tốt mà bạn trải qua khi quan hệ tình dục dưới đây.

1. Tiết ra hormone hạnh phúc

Quan hệ tình dục kích thích sản sinh ra hormone oxytocin khiến bạn cảm thấy gắn kết với nửa kia và hormone dopamine tăng hoạt động của hệ thần kinh tưởng tượng ở não bộ. Kết quả là bạn thấy thỏa mãn và gần gũi với “đối tác” của mình.

2. Làm giãn nở các mạch máu

Các mạch máu được giãn nở mang lại lợi ích gì cho bạn? “Âm vật và âm hộ trở nên hồng máu khi máu đi vào thành âm đạo. Điều này giúp cơ quan sinh dục cương cứng và bôi trơn nhiều hơn. Da mặt và ngực của bạn cũng trở nên hồng hào”, bác sĩ Jennifer Berman, chuyên gia sức khỏe tình dục và niệu đạo học cho biết.

3. Độ nhạy cảm tăng vọt

Những vùng kích thích gồm đầu ngực, tai, cổ và vùng dương vật trở nên vô cùng nhạy cảm bởi khi làm “chuyện ấy”, lưu thông máu tăng và sự tiết ra chất truyền dẫn thần kinh làm tăng độ nhạy cảm.

4. Vi khuẩn có thể gia tăng

Khi quan hệ tình dục, vi khuẩn từ âm đạo và hậu môn có thể đi vào trong niệu đạo và sinh sôi, dẫn đến viêm đường tiết niệu. Bí quyết cần nhớ là vệ sinh sau khi “yêu” ngay lập tức để loại bỏ vi khuẩn.

5. Bạn đốt cháy một chút calo khi “yêu”

Nghiên cứu trên Tạp chí y khoa The New England Journal of Medicine đã chỉ ra rằng người nặng gần 70 kg (154 pound) đốt cháy 21 calo trong 6 phút làm “chuyện ấy”. Dù không hiệu quả như bài đạp xe trong phòng tập nhưng quan hệ tình dục trong nửa tiếng có thể giúp đốt cháy khoảng 100 calo.

6. Tim đập nhanh hơn

Cũng giống như các tập thể dục nhịp điệu, quan hệ tình dục làm tăng nhịp tim. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, nhịp tim đập nhanh hơn khi bạn đạt cực khoái và trở lại bình thường sau 10-20 phút.

7. Các cơ trong cơ thể được kéo căng

“Khi đạt khoái cảm, các cơ vùng sàn xương chậu sẽ tự động co lại”, bác sĩ Derman cho biết. Việc co và giãn cơ sàn xương chậu thường xuyên khi làm “chuyện ấy” giúp tăng cường lưu thông máu, tăng cường ham muốn và tăng khoái cảm.

8. Bạn cảm thấy thư giãn

Khoái cảm gây tăng prolactin, một hormone làm dịu và thường tiết ra nhiều nhất khi chúng ta ngủ. Đó là lý do sau khi “yêu”, bạn sẽ thấy ngủ sâu và ngủ ngon hơn.

Nguồn: Dược phẩm Không Già