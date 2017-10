Bất ngờ hát karaoke giúp giảm cân

Bạn có thể tham khảo thông tin về thực phẩm chức năng Rich Slim của Tập đoàn H.A.Herbal - Mỹ. Có tác dụng hỗ trợ giúp tăng cường chuyển hóa mỡ, giúp giảm cân, đã được BỘ Y TẾ - CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM cấp giấy phép xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm số 24853/2014/ATTP – XNCB và nội dung quảng cáo đã được BỘ Y TẾ - CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM xác nhận.