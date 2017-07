Chọn đúng thực phẩm giúp bạn tăng size vòng 1 rõ rệt

Khi may mắn không sở hữu vòng 1 to tròn tự nhiên, phụ nữ thường cảm thấy tự ti và tìm đến các biện pháp nâng ngực nhanh chóng như phẫu thuật. Về lâu dài, điều này có thể gây ra tác dụng không mong muốn cho sức khỏe và vòng ngực. Đó là lý do tại sao bạn nên ưu tiên các biện pháp nâng ngực tự nhiên nhất là bổ sung các thực phẩm có lợi cho vòng 1 vào chế độ ăn uống. Các thực phẩm dưới đây là giải pháp “vàng” giúp bạn có vòng 1 căng tròn đáng mơ ước.