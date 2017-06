Giảm cân tự nhiên bằng món ăn từ nghệ

Để giảm cân an toàn, bạn có thể tham khảo thông tin về Thực phẩm chức năng New Perfect của Tập đoàn H.A.Herbal - Mỹ. Sản phẩm có tác dụng giúp tăng cường chuyển hóa mỡ, hỗ trợ giảm cân, đã được BỘ Y TẾ - CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM cấp giấy phép xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm số 28567/2015/ATTP - XNCB và nội dung quảng cáo đã được BỘ Y TẾ - CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM xác nhận. Sản phẩm không dùng cho phụ nữ đang mang thai hoặc người mắc bệnh Cordisvasal và người mắc chứng ngập máu, không dành cho những người bị rối loạn tâm thần hay nghiện ma túy, thuốc hoặc uống rượu, những người bị cường giáp, suy gan hoặc thận… Sản phẩm không dùng cho phụ nữ đang mang thai hoặc người mắc bệnh Cordisvasal và người mắc chứng ngập máu, không dành cho những người bị rối loạn tâm thần hay nghiện ma túy, thuốc hoặc uống rượu, những người bị cường giáp, suy gan hoặc thận… Sản phẩm giảm cân New Perfect này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.