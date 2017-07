Sự thật về béo bụng mà bạn cần biết

Béo bụng không chỉ tồi tệ vì ảnh hưởng đến ngoại hình mà còn vì nhiều nguyên nhân khác. Béo bụng nhiều sẽ sản sinh ra protein và hormone quá mức, dẫn đến nhiều vấn đề về sức khỏe như đường huyết cao, huyết áp cao… Do đó, tìm hiểu các khía cạnh về béo bụng sẽ giúp bạn duy trì được vòng eo phẳng lì và cân nặng ổn định . Dưới đây là sự thật về béo bụng bạn cần phải nhớ.

1. Vòng bụng phẳng khởi nguồn từ căn bếp

Số đo vòng bụng của bạn khởi nguồn từ căn bếp. Mỡ bụng phụ thuộc vào 80% những gì bạn ăn và 20% mức độ tập thể dục. Bạn cần thực hiện một số thay đổi đơn giản như thay bánh mì trắng bằng ngũ cốc nguyên hạt, loại bỏ các chất tạo ngọt nhân tạo…

Bạn cũng nên giữ một cuốn tạp chí ẩm thực cầm tay trong bếp để biết loại thực phẩm nào bạn nên ăn hay nên tiêu thụ.

2. Bữa sáng là quan trọng nhất

Ăn bữa sáng mỗi ngày giúp loại bỏ mỡ bụng nhanh chóng. Bữa sáng lý tưởng bao gồm thực phẩm chứa protein và ngũ cốc nguyên hạt. Những thực phẩm này sẽ khiến bạn ít bị cám dỗ bởi những món ngọt hay béo trong suốt thời gian cả ngày.

3. Protein là chìa khóa

Protein là chìa khóa giúp để có vòng bụng phẳng lì. Ăn bữa sáng giàu protein như trứng… giúp làm giảm số đo vòng bụng tới gần 34%. Điều này đã được khẳng định trong nghiên cứu trong sách The Life Plan Diet: How Losing Belly Fat is The Key To Gain A Stronger, Sexier, Heathier Body.

4. Stress và béo bụng thường tỷ lệ với nhau

Tâm trạng stress có thể dẫn đến vòng bụng bị căng đầy. Khi bạn bị stress, có thể tiết ra cortisol, hormone có liên quan đến việc tích trữ mỡ, đặc biệt là ở vùng bụng. Những người có mức corticol cao thường có kích thước vòng bụng lớn hơn.

5. Bạn cần uống nhiều nước hơn

Nhiều người độ tuổi trưởng thành uống ít nước hơn và điều này gây ra những hệ quả nghiêm trọng tới vòng bụng. Thêm vào đó, người uống đủ nước thường ăn ít đường, muối và lượng cholesterol trong chế độ ăn và tiêu thụ ít calo hơn.

6. Hạnh phúc, sức khỏe tốt luôn song hành với nhau

Sự thật là càng cười nhiều càng tốt cho vòng bụng của bạn. Cười làm tăng khả năng đốt cháy chất béo khoảng gần 20%.

Khi cười và cảm thấy hạnh phúc có thể làm giảm lượng hormone cortisol, do đó giúp giảm nguy cơ bị tăng cân.

7. Các chất bảo quản là con đường dẫn đến tăng cân, béo bụng

Các chất bảo quản làm tăng không chỉ khả năng thời hạn sử dụng của sản phẩm mà còn cả tăng size vòng bụng. Chất chuyển thể sữa có trong thực phẩm được cho là làm cản trở cân bằng tự nhiên của vi khuẩn trong đường ruột. Điều này làm tăng nguy cơ phát triển hội chứng chuyển hóa và béo phì.

8. Soda ăn kiêng không phải là sản phẩm lý tưởng

Soda ăn kiêng có thể không chứa calo nhưng rõ ràng lại không tốt cho vòng eo. Nó chứa các chất tạo ngọt nhân tạo có thể tăng thêm cân nặng cho vòng bụng. Hơn nữa, các chất tạo ngọt này gây cảm giác thèm đường và làm tăng nguy cơ béo phì.

9. Ngồi hàng giờ khiến bạn béo bụng

Ngồi làm việc hàng giờ là một trong những lý do gây béo bụng. Dành nhiều thời gian ngồi làm việc có thể làm tăng nguy cơ béo phì. Bạn cần nghỉ giải lao, đi bộ thường xuyên vì điều này giúp chống béo phì.

10. Xem tivi khi ăn gây béo bụng

Xem tivi liên tục và béo phì có mối liên hệ với nhau. Dành nhiều thời gian ngồi và xem tivi góp phần gây tăng cân. Người ta cũng chỉ ra rằng những người ăn trong lúc xem tivi tiêu thụ nhiều hơn 10% lượng đồ ăn cần thực tế.

11. Món tráng miệng tốt cho bạn

Ăn một chút socola thực tế sẽ giúp bạn đốt cháy mỡ bụng. Cacao chứa oligomeric procyandin giúp giảm tích tụ chất béo, giảm thèm đường và giảm tình trạng insulin cũng như giữ cho đường huyết ở mức ổn định.

12. Tinh bột không phải là “kẻ thù” của béo bụng

Cắt giảm tinh bột hoàn toàn không phải là một biện pháp giảm cân bền vững. Bạn không phải loại bỏ toàn bộ thực phẩm chứa tinh bột ra khỏi chế độ ăn để giảm cân. Ăn ngũ cốc nguyên hạt giúp giảm mỡ bụng đáng kể cũng như giảm nguy cơ bị bệnh tim mạch.

Nguồn: Dược phẩm Không Già