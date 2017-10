Lỗ chân lông to là tình trạng của rất nhiều người, nguyên nhân chủ yếu là do vệ sinh kém, trang điểm thường xuyên, tuyến bã nhờn hoạt động nhiều, bị mụn, nặn mụn vô tội vạ, dùng miếng dán lột mụn… hoặc cũng có thể bởi yếu tố di truyền, quá trình lão hóa. Khi bị lỗ chân lông to, làn da sẽ trở nên sần sùi, kém mịn màng và khó có thể che dấu được, vì vậy thường khiến chị em cảm thấy mất tự tin, mong muốn tìm giải pháp hiệu quả để cải thiện.

Với thành phần giàu vitamin, khoáng chất, cùng đặc tính làm sạch sâu và nhiều chất làm se da, dưa leo có tác dụng rất tốt trong việc thu nhỏ lỗ chân lông. Hơn thế nữa, khi dùng thường xuyên cũng giúp da trắng sáng, mềm mại, hết khô sần, lâu lão hóa và giữ độ trẻ trung lâu hơn, lại điều trị mụn

Dưới đây là 2 cách se khít lỗ chân lông hiệu quả bằng dưa leo.

1. Thu nhỏ lỗ chân lông bằng mặt nạ dưa leo ướp lạnh

Chuẩn bị: 1 quả dưa leo ướp lạnh

Cách làm: Bạn thái dưa leo thành những lát thật mỏng theo chiều dọc. Rửa mặt thật sạch bằng sữa rửa mặt xong, ngay lúc da còn ẩm thì bạn đắp dưa leo lên khắp mặt.

Nằm yên thư giãn trong 15 phút, sau đó gỡ dưa leo xuống. Lúc này trên mặt vẫn còn nước dưa leo, bạn tiến hành dùng tay massage theo chiều xoáy ốc từ trên xuống dưới và kết hợp vỗ nhè nhẹ giúp chất dinh dưỡng dễ dàng thẩm thấu hết vào trong da, nhờ vậy sẽ phát huy tối đa công dụng của mặt nạ.

Kết thúc quá trình, bạn rửa lại lần nữa bằng nước mát và dùng đá lạnh lăn tròn lên khắp mặt khoảng 1 phút. Nhiệt độ từ đá lạnh cũng giúp kích thích se khít lỗ chân lông khá vượt trội.

Thực hiện liên tục 2 - 3 lần/tuần.

2. Thu nhỏ lỗ chân lông bằng mặt nạ dưa leo và chanh

Chuẩn bị: 1 quả dưa leo, 2 thìa nước cốt chanh

Cách làm: Bạn xay nhuyễn dưa leo và vắt lấy nước, trộn chung với 2 thìa nước cốt chanh tạo thành dung dịch đồng nhất. Sau đó đem đi bỏ trong ngăn mát tủ lạnh khoảng 10 phút.

Rửa mặt sạch sẽ bằng sữa rửa mặt để da thực sự thông thoáng, rồi ngay khi da còn ướt bạn dùng bông gòn thấm dung dịch nước ép dưa leo và nước cốt chanh thoa khắp mặt. Kết hợp massage nhẹ nhàng và vỗ nhè nhẹ nhằm kích thích đẩy nhanh quá trình thẩm thấu, phát huy tối đa hiệu quả của công thức. Giữ yên trong vòng 20 phút, đến lúc mặt nạ khô đi thì vệ sinh lại cùng nước mát.

Ngoài khả năng se khít lỗ chân lông thì mặt nạ này còn tạo cảm giác thư thái, thoải mái, thư giãn tinh thần và giúp da sáng lên nhanh chóng.

Thực hiện liên tục 2 - 3 lần/tuần.

Chúc bạn thành công!



Nguồn: Mỹ phẩm Mai Hân