Nếu đang đau đầu vị mụn tấn công và ao ước nhanh chóng thoát khỏi chúng, có được làn da mịn màng hoàn hảo, bạn đừng bỏ qua 1 trong 2 công thức tuyệt vời sau nhé. Mặt nạ bột yến mạch và chanh hay mặt nạ cà chua và mật ong đều là những cách trị mụn hiệu quả, dễ thực hiện.

Cách trị mụn tại nhà bằng bột yến mạch và chanh

Cách làm: Chuẩn bị 3 thìa bột yến mạch loại xay nhuyễn, 2 thìa nước chanh, 2 thìa nước ấm. Cho bột yến mạch, nước chanh và nước ấm vào chén sạch, dùng thìa khuấy đều lên tạo thành hỗn hợp sền sệt. Tiến hành rửa mặt sạch sẽ bằng sữa rửa mặt và ngay lúc da còn ướt bạn thoa hỗn hợp mặt nạ lên. Nhẹ nhàng massage khắp mặt trong 1 phút để tẩy tế bào chết, làm sạch da, tăng cường quá trình thẩm thấu và giữ yên khoảng 20 phút. Cuối cùng vệ sinh sạch sẽ lại bằng nước ấm và dùng đá lăn đều nhằm se khít lỗ chân lông.

Ngay sau khi đắp mặt nạ bột yến mạch và chanh bạn sẽ thấy da mình tươi sáng, mịn màng, mụn được đánh bật chỉ trong thời gian ngắn. Tốt nhất cần áp dụng 2 - 3 lần/tuần, vào buổi tối.

Cách trị mụn tại nhà bằng cà chua và mật ong

Công dụng: Cà chua và mật ong đều là những nguyên liệu có tác dụng điều trị mụn vượt trội, nhờ khả năng giảm sự sản sinh tuyến bã nhờn, thúc đẩy tái tạo tế bào da diễn ra nhanh hơn, ức chế gốc tự do, ngăn chặn tình trạng bít tắc lỗ chân lông, tiêu diệt vi khuẩn, kháng viêm, kháng sưng. Đặc biệt, thành phần lycopene có nhiều trong cà chua cũng giúp xóa sổ những vết thâm, seo thâm do mụn để lại, se khít lỗ chân lông. Đồng thời hàm lượng chất chống ô xy hóa mạnh mẽ, vitamin A, vitamin E, vitamin C trong cà chua và mật ong còn có tác dụng làm trắng da, chống lão hóa, giảm nếp nhăn.