5 chìa khóa vàng để có thực phẩm an toàn Giữ vệ sinh để ngăn ngừa thực phẩm bị ô nhiễm; bảo quản riêng biệt thực phẩm sống và thức ăn chín để tránh ô nhiễm chéo; nấu kỹ thức ăn để diệt hết các vi sinh vật; bảo quản thực phẩm ở nhiệt độ phù hợp để ngăn ngừa sự phát triển của vi khuẩn; sử dụng nước sạch và thực phẩm tươi sống an toàn để tránh thức ăn bị ô nhiễm. Nguồn: Cục An toàn thực phẩm