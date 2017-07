Lâu nay, giới chuyên gia đã nắm được chứng cứ cho thấy làm việc liên tục trong nhiều giờ trên bàn giấy có thể tăng nguy cơ đột quỵ. Giờ đây, dường như làm việc hơn 55 giờ/tuần đồng nghĩa với nguy cơ tăng đến 40% mắc chứng rối loạn nhịp tim gọi là rung tâm nhĩ (AF), so với những người có chế độ làm việc cân bằng hơn. AF diễn ra do rối loạn dòng điện trong tâm nhĩ vốn đóng vai trò kiểm soát nhịp đập bình thường của tim. Người bệnh có thể cảm thấy tim đập như đánh trống, cũng như cảm giác khó thở và choáng váng. Cũng có trường hợp người mắc chứng AF không thể hiện bất kỳ triệu chứng gì, đó là lý do tại sao các cơ quan và tổ chức như Quỹ tim Anh khuyến khích mọi người nên kiểm tra nhịp tim định kỳ.

Để rút ra kết luận trên, đội ngũ chuyên gia do Giáo sư Mika Kivimaki thuộc Đại học London (Anh) đã phân tích dữ liệu về chu trình làm việc của 85.494 người, chủ yếu là đàn ông và phụ nữ độ tuổi trung niên ở Anh, Đan Mạch, Thụy Điển và Phần Lan. Những người tham gia được chia thành các nhóm khác nhau tùy theo mô hình làm việc, với 35 - 40 giờ/tuần thuộc về nhóm đối chứng. Không có trường hợp nào bị AF trong nhóm này, theo báo cáo trên chuyên san European Heart Journal. Sau 10 năm theo dõi, trung bình có khoảng hơn 12,4 trong số 1.000 người xuất hiện các triệu chứng AF, nhưng trong số nhóm làm từ 55 giờ hoặc hơn, xác suất tăng lên 17,6/1.000. Những người làm việc nhiều nhất trong ngày cũng có khuynh hướng thừa cân, huyết áp cao, hút thuốc nhiều, rượu chè... hơn những nhóm còn lại. Tuy nhiên, các chuyên gia vẫn xác định ngồi làm việc liên tục là yếu tố nguy cơ cao gây AF sau khi loại bỏ các yếu tố khác.

Vẫn chưa rõ nguyên nhân tại sao tăng giờ làm việc khiến loạn nhịp tim, nhưng các chuyên gia cho rằng stress và kiệt sức có thể đóng vai trò khiến hệ tuần hoàn và hệ thần kinh thực vật dễ bị tổn hại trước những tác động bất thường. Tờ Guardian dẫn lời Tim Chico, chuyên gia tim mạch ở Sheffield, không liên quan đến cuộc nghiên cứu, đã cung cấp một số lời khuyên có ích cho những người có công việc đòi hỏi phải ngồi nhiều giờ trong ngày. “Đa số những người này khó có thể lựa chọn công việc khác (có nghĩa là thoát khỏi môi trường tương tự). Chúng ta đã biết được các yếu tố khác tác động đến AF, như béo phì, tiểu đường, huyết áp cao, hút thuốc, rượu chè. Vì vậy, giới nhân viên bàn giấy có thể giảm nguy cơ rối loạn nhịp tim bằng cách xử lý những nguy cơ này mà không cần phải thay đổi công việc”, theo ông Chico. Chẳng hạn như nên áp dụng các chế độ ăn lành mạnh, chủ yếu rau quả, trái cây, cá và thịt trắng, cai thuốc lá, ít uống rượu.

Bên cạnh đó, một trong những biện pháp phòng ngừa quan trọng là cần phải chẩn đoán sớm AF nếu không muốn đẩy cơ thể đến nguy cơ bị đột quỵ cao gấp 5 lần, và các liệu pháp điều trị làm máu loãng có thể giảm mạnh nguy cơ này. Ngoài ra, AF còn có thể góp phần gây trụy tim, mất trí nhớ do đột quỵ và những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng khác.

Tụ Yên