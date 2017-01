Bài tập thể dục hiệu quả. Ai cũng biết tập thể dục rất tốt cho sức khỏe (từ việc cải thiện ô xy, cung cấp dinh dưỡng đi khắp cơ thể, giảm huyết áp cao, giảm nguy cơ ung thư, đến duy trì mật độ xương và sức mạnh cơ bắp).

Tuy nhiên, với bầu không khí ô nhiễm ở thành thị thì việc tập thể dục chưa hẳn thuận lợi. Bạn có thể làm vườn ngay trong nhà, được xem là cách vận động tuyệt vời. Làm vườn được xem như một hoạt động thể chất vừa phải, bởi cơ thể luôn trong trạng thái vận động với các động tác đa dạng như khom lưng, nâng, kéo, đứng, đi bộ, quỳ và ngồi.

tin liên quan Những triệu chứng của bệnh gan Gan chịu trách nhiệm cho nhiều chức năng khác nhau của cơ thể. Khi gan gặp vấn đề, sức khỏe tổng thể sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.



Tăng cường hệ miễn dịch. Chớ nghĩ rằng tiếp xúc với bùn đất khi làm vườn có hại cho cơ thể. Theo trang Health24, trong đất trồng có khá nhiều lợi khuẩn điển hình là mycobacterium vaccae, giúp giảm bớt các triệu chứng của hen suyễn, vảy nến và các bệnh dị ứng khác.

Giảm stress. Khung cảnh yên bình, mùi thơm của hoa cỏ cũng như những âm thanh gần gũi từ thiên nhiên giúp nhanh chóng đánh tan những căng thẳng, đem lại giấc ngủ ngon.

Theo các nhà khoa học, việc tiếp xúc với ánh sáng mặt trời trong khi làm vườn làm tăng khả năng tiết serotonin (hormone chống stress tự nhiên) và melatonin (hormone duy trì giấc ngủ), điều này giúp lấy lại cân bằng cuộc sống. Một nghiên cứu từng công bố trên tạp chí Tâm lý học y khoa Mỹ khẳng định làm vườn làm giảm sự xuất hiện của nhiều hormone gây stress trong máu, điển hình là cortisol.

tin liên quan Chỉ đau lưng, đau bụng, khám ra… ung thư Nhiều trường hợp bệnh nhân đến khám ở vào độ tuổi thanh xuân, sức dài vai rộng, chỉ đau bụng, đau lưng nhưng cuối cùng phát hiện ra… ung thư.



Chữa bệnh. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh làm vườn giúp giảm huyết áp, chặn đứng đột quỵ và nguy cơ nhồi máu cơ tim lên đến 30% ở những người trên 60 tuổi. Không chỉ vậy, làm vườn còn giúp nâng cao tâm trạng và tăng cường sức khỏe cho não bộ.

Cải thiện trí nhớ. Nhiều nghiên cứu cho thấy việc thường xuyên tiếp xúc với cây xanh có hiệu quả tốt đối với chứng hay quên. Sau nhiều phân tích có giá trị của các nhà nghiên cứu, đã đưa đến kết luận làm vườn giúp cải thiện trí nhớ tới 36%.

Bữa ăn chất lượng. Chúng ta đều biết ăn trái cây và rau xanh mỗi ngày tốt cho sức khỏe như thế nào, và còn gì tuyệt vời hơn khi chính bạn tạo ra những thực phẩm này cho mình. Làm vườn là cách giúp đem lại những bữa ăn lành mạnh, sạch sẽ và đầy đủ dinh dưỡng cho gia đình.

tin liên quan Biện pháp đơn giản để giảm rủi ro mắc bệnh ung thư Hiện nay, y học khẳng định ung thư là bệnh có thể phòng ngừa. Thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa có thể giảm rủi ro mắc bệnh ung thư đến 30-40%.



Ngừa loãng xương. Triệu chứng này thường xảy ra ở người sống trong các thành phố lớn do lối sống lười vận động và ít tiếp xúc với ánh sáng mặt trời. Loãng xương có thể do thiếu can xi trong khẩu phần ăn, nhưng thực ra phần lớn nguyên nhân loãng xương là do thiếu vitamin D - dưỡng chất quan trọng giúp cơ thể hấp thụ can xi. Vitamin D chủ yếu được tổng hợp từ lớp mỡ trong da, dưới sự tiếp xúc với ánh nắng mặt trời.

Vì thế, làm vườn từ 30 phút đến 1 tiếng đồng hồ dưới ánh nắng dịu sẽ giúp ngăn ngừa hiệu quả bệnh loãng xương.

tin liên quan Bạn biết gì về ung thư miệng? Theo Quỹ Nghiên cứu ung thư Anh, tỷ lệ ung thư miệng tại nước này đã tăng 68% trong hai thập kỷ qua. Sự gia tăng này không phân biệt giới tính và tuổi tác.



Hạ Yên