Theo Hãng tin IANS, các chuyên gia của Đại học Chicago (Mỹ) tiến hành nghiên cứu dài hơi trên gần 3.000 người tuổi từ 57 - 85. Kết quả cho thấy những đối tượng không thể nhận ra 4 trong 5 mùi phổ biến có nguy cơ sa sút trí tuệ trong vòng 5 năm, cao hơn 2 lần so với người có khứu giác bình thường. Gần 80% người chỉ nhận ra chính xác 1 hoặc 2 mùi cũng bị sa sút trí tuệ.

tin liên quan Những người mắc bệnh lạ: Cô bé 'người cây' và những tháng ngày khổ sở Cánh tay phải to đùng và sần sùi như vỏ cây đã khiến cô bé 12 tuổi đau đớn và khổ sở, theo The Independent.

“Những kết quả này cho thấy khứu giác có liên quan chặt chẽ với chức năng và sức khỏe não”, Giáo sư Jayant M.Pinto thuộc nhóm nghiên cứu phát biểu. Phát hiện này có thể giúp tìm ra phương pháp điều trị và can thiệp phòng ngừa mới cho bệnh sa sút trí tuệ. Kết quả nghiên cứu đã được công bố trên chuyên san Journal of the American Geriatrics Society.

tin liên quan Người ăn uống lành mạnh vẫn có thể thiếu 3 loại vitamin này Theo Wendy Bazilian, tác giả cuốn sách "Eat Clean, Stay Lean" (Ăn sạch, duy trì cân đối), những người ăn uống lành mạnh vẫn có thể bỏ lỡ các vitamin và khoáng chất quan trọng mà cơ thể cần có.

Quyên Quân