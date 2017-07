Trước đó, bệnh nhân M. đột ngột bị suy giảm trí nhớ, đã đi điều trị nhưng không khỏi. Ngày 10.7, bệnh nhân M. được người nhà đưa đến BV đa khoa Xuyên Á cấp cứu trong tình trạng đau đầu dữ dội, yếu hai chân, không đứng vững. Kết quả chẩn đoán hình ảnh xác định bệnh nhân bị tụ máu dưới màng cứng bán cầu bên trái mạn tính, cần thiết mổ cấp cứu.



Sau mổ tình trạng bệnh nhân đã ổn định, tình trạng suy giảm trí nhớ, đau đầu cải thiện, 2 chân đã đi đứng tốt.

Bác sĩ cho biết, máu tụ mạn tính là do máu tụ cấp tính (chấn thương, hoặc vỡ mạch do bệnh lý mà bệnh nhân không biết), tồn lại lâu ngày thành mạn tính. Có thể bệnh nhân đã điều trị ở đâu đó triệu chứng nhức đầu mà không biết là máu tụ. Do vậy, những bệnh nhân có những dấu hiệu đau đầu, yếu hai chân, kèm suy giảm trí nhớ, đặc biệt lưu ý với những người đã từng có chấn thương đầu trước đó nên đến BV thăm khám và điều trị đúng, tránh nguy cơ đáng tiếc có thể xảy ra.

Duy Tính