Măng cụt



Măng cụt chứa hàm lượng các xanthone cao nhất (chất thuộc nhóm chống oxy hóa, có nguồn gốc từ thực vật) có tác dụng kháng viêm mạnh mẽ và hỗ trợ tiêu diệt các tế bào ung thư. Chất này chứa nhiều trong vỏ măng cụt. Tuy nhiên, ăn vỏ ngoài hơi đắng, nên trong Đông y thường kết hợp với một số vị khác để làm thuốc. Ngoài ra, trong măng cụt chứa axit trytophan - chất liên hệ trực tiếp với serotonin (một chất dẫn truyền thần kinh liên quan với giấc ngủ, tâm trạng vui buồn). Nghiên cứu của các nhà khoa học trên thế giới cho thấy khả năng chống mệt mỏi là một trong những lợi thế của măng cụt.

Khế

Theo Naturalnews, với các dưỡng chất như: vitamin C, vitamin B1, B2, B3, B6, protein, glucid, lipid, chất xơ, năng lượng (33kcal/100g), sắt, kẽm…, khế mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Cụ thể, vitamin C có thể ngăn ngừa và trị bệnh cảm, đồng thời giúp cơ thể tổng hợp chất collagen giúp da mịn màng. Ngoài ra, ăn khế cũng rất có lợi với những người bị rụng tóc do nó chứa hàm lượng vitamin nhóm B cao, cần cho sự tăng trưởng của tóc.

Mít

Quan niệm cho rằng ăn mít sẽ rất nóng là chưa chính xác. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, mít là loại trái cây có rất nhiều dưỡng chất thiết yếu như kali, vitamin A, vitamin C cùng những khoáng chất như sắt, magiê, đồng, kali... Ngoài ra, mít rất giàu chất xơ, nên nó được xem như một liều thuốc nhuận tràng tốt cho tiêu hóa.

tin liên quan Ngừa bệnh từ mít Quả mít có hàm lượng dinh dưỡng cao, chứa nhiều dưỡng chất quan trọng có tác dụng ngừa bệnh hiểm nghèo.

Sầu riêng

Sầu riêng - loại trái cây có mùi vị đặc trưng này rất tốt cho sức khỏe. Hàm lượng vitamin B6 trong sầu riêng rất cao, thúc đẩy kích thích sự sản xuất serotonin giúp chống lại chứng trầm cảm. Bên cạnh đó, lượng vitamin nhóm B, canxi và kali dồi dào trong sầu riêng còn giúp răng và xương chắc khỏe. Ngoài ra, sầu riêng cũng chứa lượng chất xơ lớn nên giúp hệ tiêu hóa khỏe mạnh, phòng chống táo bón. Một số nghiên cứu còn tìm thấy, sầu riêng có thể ổn định được lượng đường trong máu là nhờ có mangan axit folic, đồng, sắt, folate,… Do đó, sầu riêng được dùng để hỗ trợ điều trị và phòng ngừa các bệnh về máu rất hiệu quả.

Kiwi

Kiwi giàu chất xơ, kali, acid folic, vitamin C và E, chất chống oxy hóa tuyệt vời, có thể ngăn ngừa táo bón và tiêu chảy cũng như những vấn đề về ruột khác. Ngoài ra, với hàm lượng glycemic thấp, kiwi không làm tăng lượng đường trong máu một cách đột ngột nên an toàn cho bệnh nhân tiểu đường.

Ngọc Khuê