Lễ phát động chiến dịch Tầm soát ung thư vú ngay khi sang tuổi 40 đã được Quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày mai tươi sáng, Bệnh viện K T.Ư tổ chức sáng nay 14.10, tại Nhà Hát lớn, Hà Nội.

Theo giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế, trong 10 ca mắc ung thư mới thì có 1 ca là ung thư vú. Riêng với nữ giới, ung thư vú chiếm đến 25% các ca mắc ung thư. Đây là 1 trong 10 ung thư thường gặp ở nữ giới. Đại diện Bệnh viện K T.Ư cho hay, năm 2010, cả nước ghi nhận 12.533 trường hợp mắc ung thư vú và ước tính con số này lên tới 22.612 ca trong năm 2020. “Việc tầm soát và phát hiện sớm ung thư vú có ý nghĩa rất lớn trong điều trị. Nếu được phát hiện sớm ở giai đoạn đầu, tỷ lệ chữa khỏi có thể lên đến hơn 80%. Tỷ lệ này giảm còn 60% nếu phát hiện ở giai đoạn hai và sẽ thấp hơn nhiều nếu ở giai đoạn ba. Khi bệnh ở giai đoạn bốn, việc điều trị hầu như chỉ để kéo dài cuộc sống, giảm các triệu chứng đau đớn”, bà Nguyễn Thị Xuyên cho hay.

Giáo sư Nguyễn Viết Tiến lưu ý thêm, dù tỷ lệ rất thấp nhưng ung thư vú có thể xảy ra ở nam giới. Do đó, nếu trong gia đình có người mắc ung thư thì người thân cũng có nguy cơ mắc, trong đó có nguy cơ mắc ung thư vú. Nam giới cần đi khám khi vú xuất hiện u, cục, thay đổi ở núm vú, có thể bị tụt vào trong (núm vú ngược), có dịch hay chảy máu bất thường. Ung thư vú nam giới dễ phát hiện hơn so với nữ, do không có bầu vú che khuất, tuy nhiên lại thường bị phát hiện muộn do nam giới thường bỏ qua căn bệnh này, cho rằng ung thư vú là bệnh của chị em.



Theo phó giáo sư Nguyễn Thị Xuyên, Chủ tịch Quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày mai tươi sáng, từ ngày 14.10 - 11.11, Quỹ cùng với hệ thống các bệnh viện có chuyên khoa ung thư tại Hà Nội, Thừa Thiên - Huế và thành phố Hồ Chí Minh triển khai khám sàng lọc miễn phí (khám lâm sàng, siêu âm vú cho phụ nữ và chụp nhũ ảnh các trường hợp nghi ngờ ác tính), qua đó sàng lọc phát hiện sớm ung vú cho 10.000 phụ nữ từ 40 tuổi trở lên; tổ chức các buổi sinh hoạt, cung cấp kiến thức về phòng chống ung thu vú tại các bộ, ngành và cộng đồng.

