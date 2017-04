tin liên quan

(TNO) Các chất dinh dưỡng trong thức ăn ta ăn xác định làn da của ta như thế nào, theo bà Jolene Hart, tác giả của cuốn Eat Pretty: Nutrition for Beauty Inside and Out (Ăn để đẹp: Dinh dưỡng cho vẻ đẹp bên trong và bên ngoài).