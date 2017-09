Các gốc tự do hình thành do cơ thể tiếp xúc nhiều với ánh nắng mặt trời và do độc tố trong môi trường. Quả lựu được cho là có hàm lượng chất chống ô xy hóa cao gấp 3 lần so với trà xanh và rượu vang.

Chất chống ô xy hóa có trong quả lựu còn ngừa máu vón cục, giúp máu lưu thông và cải thiện lượng khí ô xy trong cơ thể. Tuổi tác ngày càng tăng, ăn uống thiếu chất hoặc không tập thể dục khiến thành động mạch xơ cứng hơn do cholesterol tích lũy. Chất chống ô xy hóa trong quả lựu loại bỏ lượng chất béo dư thừa và ngăn chặn tình trạng thành động mạch dày lên.

Một nghiên cứu được công bố trên chuyên san The American Journal of Cardiology cho thấy nước ép quả lựu cải thiện lưu thông máu và làm giảm nguy cơ nhồi máu cơ tim ở bệnh nhân tim mạch. A xít punicic - một trong những thành phần chính của quả lựu - giúp giảm cholesterol, triglyceride và hạ huyết áp.

Theo tờ Daily Mail, nghiên cứu của các nhà khoa học tại Đại học California (Mỹ) cho thấy uống 227 ml nước ép lựu mỗi ngày giúp trì hoãn tiến triển của bệnh ung thư tuyến tiền liệt.

Một nghiên cứu được thực hiện ở những người có vấn đề về trí nhớ cho thấy những ai bổ sung 237 ml nước ép lựu mỗi ngày có khả năng ghi nhớ tốt.

Các nhà khoa học thuộc Đại học Huddersfield (Anh) phát hiện quả lựu còn có thể trì hoãn Alzheimer (một dạng bệnh mất trí) và Parkinson (bệnh liệt rung) phát triển. Theo nghiên cứu được công bố trên chuyên san Molecular Nutrition & Food Research, hợp chất punicalagin có nhiều trong vỏ quả lựu cũng giảm viêm sưng đi kèm các bệnh như viêm khớp.

Quả lựu lại là nguồn phong phú chất xơ, có tác dụng kích thích tiêu hóa. Theo các chuyên gia, lượng chất xơ trong quả lựu đáp ứng được 45% nhu cầu chất xơ của cơ thể mỗi ngày.

Giàu hợp chất kháng viêm, quả lựu không thể thiếu trong chế độ ăn uống của những người bị các chứng rối loạn về miễn dịch như viêm khớp dạng thấp và viêm xương khớp. Nguồn phong phú vitamin C trong quả lựu giúp tăng cường sản xuất kháng thể và giúp phát triển hệ miễn dịch, ngừa các bệnh truyền nhiễm.

Giảm căng thẳng là một ích lợi khác của quả lựu đối với sức khỏe. Theo một nghiên cứu của Đại học Queen Margaret ở Scotland, những người uống nước lựu có mức cortisol thấp hơn. Cortisol là loại hoóc môn căng thẳng thường gia tăng vào thời điểm bạn bị stress.

Nước ép quả lựu chứa nhiều chất có tác dụng bảo vệ sức khỏe răng miệng, kháng khuẩn và ngừa mảng bám. Một nghiên cứu cho thấy chất chiết xuất hydroalcoholic từ quả lựu làm giảm tới 84% lượng mảng bám hình thành ở răng do các vi sinh vật gây ra.

