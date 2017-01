Trường hợp của cô gái 20 tuổi có tên Veronica Zenkner ở vùng Dekalb (Mỹ) đã khiến cho các nhà khoa học thực sự lo ngại về hiện tượng phản ứng cơ địa mãnh liệt với thuốc. Sau lần phản ứng thuốc kỳ lạ này, cô gái đã mắc phải một hội chứng hiếm gặp có tên là Steven Johnson Syndrome (một hội chứng cơ thể phản ứng thuốc nguy hiểm có thể dẫn tới tử vong, được phát hiện lần đầu tiên trên thế giới bởi nhà khoa học Stevens Johnson). Hậu quả của lần phản ứng thuốc cực mạnh đó đã dẫn tới việc Zenkner bị mù mắt trái.



Steven Johnson đến từ đâu?

Theo giới chuyên gia y tế, đây là hội chứng hiếm gặp với tỷ lệ chiếm từ 2 - 7 trường hợp/1 triệu người. Tuy nhiên, dự báo tỷ lệ này có thể tăng cao hơn bởi tình trạng lạm dụng thuốc đang ngày càng mất kiểm soát.

Bác sĩ Trần Thiên Tài, phòng khám dị ứng - miễn dịch lâm sàng Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM cho biết Steven Johnson là hội chứng có đặc điểm nổi bật là các tổn thương ở da, niêm mạc xảy ra cấp tính với tình trạng hoại tử lan rộng, bóc tách lớp thượng bì (tổn thương da thường < 10% diện tích cơ thể), có thể đe dọa đến tính mạng. Bệnh có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi, trung bình từ 25 - 47 tuổi, ở nhiều chủng tộc khác nhau, nam gặp nhiều hơn nữ. Tuy chưa có thống kê chính xác nhưng hiện nay tỷ lệ bị Steven Johnson ở VN có xu hướng ngày càng gia tăng do việc sử dụng thuốc bừa bãi, không tuân theo chỉ định của bác sĩ.

tin liên quan Điều trị thành công ca bệnh lạ lần đầu tiên gặp ở Việt Nam Bệnh nhân khi bước qua tuổi 51 tự nhiên bị gãy xương liên tiếp nhiều nơi trong suốt… 3 năm, được chữa hết trong… 3 tháng. Ca bệnh lần đầu tiên được ghi nhận trong y văn Việt Nam, chẩn đoán và điều trị thành công.



Cách nhận biết bệnh

Có 4 yếu tố dẫn đến hội chứng Steven Johnson, đó là: do dị ứng thuốc (thuốc kháng sinh, thuốc chống co giật, thuốc điều trị gout, thuốc kháng viêm giảm đau, vắc xin..); do nhiễm trùng, nhiễm siêu vi (herpex, coxsakies, influeza, vi rút viêm gan, Epsein - Barr vi rút, enterovirus, liên cầu nhóm A…); do bệnh lý ác tính, và còn lại là do vô căn.

Đặc điểm lâm sàng của bệnh gồm các triệu chứng ở toàn thân như sốt, mệt mỏi, ho, viêm họng, đau khớp, nôn ói, tiêu chảy; trường hợp nặng có thể thay đổi ý thức, lơ mơ, hôn mê; các triệu chứng ở da niêm như các hồng ban đa dạng ở da, niêm mạc, nhiều mụn nước, bóng nước, có nhiều chỗ trợt và hoại tử da, kèm theo đó là những tổn thương niêm mạc lan tỏa gây viêm lở loét các hốc tự nhiên, thường từ 2 hốc trở lên như viêm loét chảy máu trong miệng và quanh miệng, viêm kết mạc, chảy máu dưới kết mạc, loét giác mạc, viêm đường sinh dục tiết niệu. Về vị trí tổn thương, lúc đầu đối xứng ở 2 tay, 2 chân, mặt, phần trên thân người, sau diễn tiến lan rộng ra toàn thân.

tin liên quan Một trong những bệnh lạ nhất thế giới - Dị ứng với nước Trong tất cả những loại bệnh dị ứng trên thế giới, aquagenic urticaria - bệnh dị ứng với nước - có lẽ là một trong những bệnh lạ nhất thế giới.



Hiểm họa từ kem trộn

Theo bác sĩ Trần Thiên Tài, tính đến thời điểm hiện tại, phòng khám dị ứng - miễn dịch lâm sàng Bệnh viện Đại học Y Dược đã tiếp nhận nhiều trường hợp người bệnh bị Steven Johnson, đa số là do bị dị ứng thuốc như thuốc kháng sinh, thuốc chống co giật, thuốc điều trị gout... Trong đó, một số trường hợp do dị ứng với các loại sản phẩm mỹ phẩm như kem trộn làm trắng da.

Điển hình của trường hợp này là một bệnh nhân nữ, 42 tuổi, ngụ Tiền Giang đến khám vì có các thương tổn da, hỏi tiền sử bệnh ghi nhận được, trước đó cô sử dụng một loại kem thoa da không rõ nguồn gốc với mục đích tẩy tế bào chết, làm trắng mịn da. Sau khi dùng liên tục 10 ngày, cô bắt đầu nhận thấy dị ứng mạnh. Các bác sĩ làm xét nghiệm và cuối cùng chẩn đoán cô bị hội chứng Steven Johnson do dị ứng với mỹ phẩm.

tin liên quan Những thức uống giúp giải độc gan hiệu quả Giải độc gan thường xuyên giúp quá trình trao đổi chất khỏe mạnh và giảm độc tố trong cơ thể.



Hướng điều trị

Việc điều trị hội chứng Steven Johnson giống như điều trị cho một người bệnh bỏng. Những người bệnh bị Steven Johnson đều cần phải nhập viện, theo dõi chặt chẽ. Sau khi tình trạng đã ổn định, cần tìm ra nguyên nhân. Đối với những trường hợp bị dị ứng thuốc, cần xác định loại thuốc bị dị ứng và sau khi xuất viện, bác sĩ cần tư vấn cho người bệnh tuyệt đối không được sử dụng lại loại thuốc đã gây dị ứng.

Riêng trong các trường hợp sử dụng thuốc điều trị bệnh, bác sĩ Tài khuyến cáo bệnh nhân khi phát hiện có các dấu hiệu lạ như: nổi mẩn, dị ứng, buồn nôn, đắng họng hoặc các dấu hiệu bất thường khác, cần nhanh chóng đến các cơ sở y tế để phát hiện và ngăn chặn kịp thời những hậu quả mà hiện tượng phản ứng thuốc có thể xảy ra.

tin liên quan Những dấu hiệu 'tố cáo' bạn có thể bị ung thư phổi Ung thư phổi là 'kẻ giết người' hàng đầu ở cả nam và nữ giới. Nguyên nhân gây bệnh này có thể là do ô nhiễm không khí, khói thuốc lá và các mối nguy hiểm khác từ môi trường.



Cẩm Nhung