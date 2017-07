Khi nhắc đến vitamin C, nhiều người gần như nhớ ngay tới quả cam hay quýt. Chẳng hiểu lý do vì sao đám cam quýt lại được "lăng xê" dữ dội đến vậy, trong khi có hàng tá thực phẩm khác còn chứa nhiều vitamin C hơn.



Và dưới đây là những thứ mà bạn có thể ăn thường xuyên để bổ sung vitamin C, thay vì chỉ cứ chọn những quả có múi, theo Health.com.

Ớt



Tin vui cho những người ăn ớt là một chén ớt băm chứa đến 107,8 mg vitamin C. Ngoài ra, các nhà khoa học của đại học Buffalo (Mỹ) phát hiện rằng capsaicin, chất tạo nên độ cay của ớt, có thể giúp giảm đau khớp và cơ.



Còn đối với các loại ớt chuông đỏ và xanh thì cũng chứa nhiều vitamin C hơn cả cam, quýt. Không những thế, ớt chuông còn dồi dào vitamin A, có lợi cho mắt.





Cải xoăn



Một khẩu phần cải xoăn cung cấp 80,4 mg vitamin C. Cải này còn rất giàu vitamin A và K. Cải xoăn cũng chứa một lượng lớn khoáng chất và axit béo có lợi cho sức khỏe.



Bông cải xanh



Bông cải xanh gần đây tạo tiếng vang trong giới chuyên gia dinh dưỡng khi chúng sở hữu hàm lượng chất xơ hoàn hảo mà lại ít calo. Loại thực phẩm này còn giàu vitamin C.

Đu đủ



Các nghiên cứu khoa học cho thấy việc ăn đu đủ thường xuyên giúp làm sáng da, sạch xoang và giúp chắc xương. Một phần nhỏ đu đủ (1 chén) đã có thể cung cấp 88,3 mg vitamin C.



Dâu tây



Một chén dâu tây chứa 84,7 mg vitamin C, cùng với lượng cao folate và các hợp chất khác có lợi cho sức khỏe tim mạch. Dâu tây còn giúp răng trắng tự nhiên.





Súp lơ



Ăn một phần súp lơ nhỏ thôi cũng đã giúp bạn bổ sung 127,7 mg vitamin C cùng 5 g chất xơ và 5 g protein.



Một khẩu phần của thực phẩm này cung cấp 73% nhu cầu vitamin C hằng ngày của chúng ta. Súp lơ lại không chứa chất béo, natri hoặc đường, đồng thời lại sở hữu hàng loạt dưỡng chất lành mạnh khác, giúp giảm nguy cơ ung thư và tăng cường sức khỏe não bộ.





Dứa



Dứa có chứa 78,9 mg vitamin C, và loại trái này còn có enzyme tên là bromelain, đóng vai trò hỗ trợ tiêu hóa, chống khó tiêu. Bromelain còn hoạt động như một chất chống viêm tự nhiên, có thể giúp phục hồi nhanh sau tập luyện.



Kiwi



Chừng 2 trái kiwi đã cung cấp cho bạn 137,2 mg vitamin C. Loại quả này cũng dồi dào kali và đồng.



Xoài



Xoài có đến 122,3 mg vitamin C, đồng thời cũng rất giàu vitamin A, đóng vai trò quan trọng trong hệ miễn dịch và giúp mắt khỏe mạnh.

