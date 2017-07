Say tàu xe (hay là buồn nôn và nôn do say tàu xe) là một phản ứng bình thường trước những kích thích xảy ra khi đi tàu xe, mà bản thân không thích nghi được.

Nếu bạn là một trong những người không may mắn bị say tàu xe, bạn có thể làm gì? Tiến sĩ John Messmer, bác sĩ gia đình và cộng đồng tại Trung tâm Y tế Health Milton S. Hershey tiểu bang Penn (Mỹ), cho tờ Healthday biết: "Không rõ tại sao một số người lại dễ bị say tàu xe hơn những người khác, nhưng di truyền có thể là một nguyên nhân". Ngoài ra, bạn càng lớn tuổi, nguy cơ mắc bệnh say sóng càng cao vì hệ thống tiền đình thoái hoá, theo chuyên gia thần kinh học lâm sàng tại Trung tâm Y tế Health Milton S. Hershey thuộc tiểu bang Penn (Mỹ) - tiến sĩ Sankar Bandyopadhyay. Tiến sĩ Sankar Bandyopadhyay cho biết: "Biết những giới hạn của cơ thể và có những biện pháp phòng ngừa đơn giản sau đây sẽ giúp bạn không còn sợ hãi mỗi khi di chuyển trên tàu, xe hoặc máy bay". Khi đi du lịch bằng xe hơi, hãy mở cửa sổ để có không khí trong lành và tập trung vào các điểm ở khoảng cách xa hoặc trên đường chân trời thay vì các vật di chuyển gần đó. Có chỗ ngồi gần cửa sổ. Khi lên tàu, xe, ngồi cùng chiều với hướng di chuyển của tàu và xe. Những lời khuyên khác bao gồm: nhắm mắt, uống nước đủ để không mất nước, ngủ ngon giấc, thở sâu và sử dụng các kỹ thuật thư giãn. Nếu tất cả những cách này không thành công, bạn có thể dùng thuốc trước khi di chuyển. Nếu các triệu chứng say tàu xe không giảm khi ngừng hoạt động hoặc sau khi đã di chuyển, nó có thể là tín hiệu của tình trạng bệnh khác. Nếu say tàu xe đi kèm với việc mất thính giác, có tiếng chuông trong tai hoặc nôn mửa quá nhiều, hãy đến bệnh viện để được khám và điều trị. Ngọc Lam