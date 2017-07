Bạn bất giác phát hiện răng bị ố vàng, hoặc đau nhức khi cắn hay có răng bị long...? Đó là những dấu hiệu cho thấy sức khỏe răng miệng của bạn đang gặp vấn đề, theo Prevention.

Nhức răng



Nếu răng bạn bị nhức hay nhói đau một đến hai ngày thì chưa sao, nhưng nếu kéo dài hơn một tuần thì rất có thể bạn có thói quen nghiến răng, theo Sherri Worth, một nha sĩ tại Newport Beach (California, Mỹ).



Còn nếu răng đau kèm theo sưng nướu thì có thể bạn bị nhiễm trùng chân răng. Bạn nên đi khám sớm để biết chính xác tình trạng đau để còn điều trị kịp thời.

Đó có thể là do hiện tượng kích ứng thường gặp trong thai kỳ hoặc do thay đổi hormone. Hoặc cũng có thể nướu răng bị tình trạng tích tụ vi khuẩn. Nếu bạn siêng đánh răng, dùng chỉ nha khoa và thấy nướu hết đau nhức trong một hai ngày thì không có gì nghiêm trọng, Pia Lieb, một nha sĩ thẩm mỹ ở New York (Mỹ) cho biết. Song, nếu tình trạng đau nướu hay chảy máu kéo dài hơn một tuần thì đó có thể là một dấu hiệu khác của bệnh viêm nha chu. Lúc này, bạn đi gặp bác sĩ ngay là tốt nhất.