Ung thư thận đang trẻ hóa



Khoa Tiết niệu Bệnh viện Đại học Y Dược vừa tiếp nhận trường hợp người bệnh Nguyễn Thị T. (24 tuổi, ngụ TP.HCM), đến khám với triệu chứng tức nhẹ ở vùng hông lưng, không có rối loạn tiêu tiểu. Sau siêu âm bụng và chụp CT - scan, bác sĩ phát hiện người bệnh có khối bướu thận trái với kích thước khá lớn khoảng 5 cm. Người bệnh đã được chỉ định phẫu thuật nội soi cắt bướu bảo tồn thận để điều trị.

TS.BS Nguyễn Hoàng Đức - Trưởng khoa Tiết niệu - cho biết đối với người bệnh trong độ tuổi còn trẻ, nếu không thể phẫu thuật bảo toàn thận thì về tương lai lâu dài khoảng 50 - 60 tuổi, người bệnh sẽ có nguy cơ bị suy thận mạn cao, đôi khi phải lọc máu định kỳ.

Theo thống kê tại Mỹ, 90 - 95% các u ở thận là ung thư. Ung thư thận là loại ung thư chiếm 3% các trường hợp ung thư ở người trưởng thành, đứng hàng thứ 7 trong các loại ung thư ở nam giới và đứng hàng thứ 10 trong các loại ung thư nữ giới. Năm 2015, tại Mỹ có 61.560 trường hợp ung thư thận mới phát hiện và 14.080 trường hợp tử vong vì ung thư thận.

Đa số ung thư thận thường gặp ở độ tuổi 50 - 70, tuy nhiên trường hợp người bệnh ở trên là một minh chứng ung thư thận có thể xảy ra ở độ tuổi rất trẻ. Ung thư thận ở giai đoạn sớm khi kích thước bướu còn dưới 7cm, thường không có triệu chứng điển hình. Ở giai đoạn muộn, khoảng 30% người bệnh có các triệu chứng đau bụng, tiểu máu, thăm khám thấy có khối u bụng. Do đó, để phát hiện sớm ung thư thận, nên kiểm tra định kỳ sức khoẻ hằng năm.

Dấu hiệu cảnh báo ung thư thận

- Tiểu ra máu: Là triệu chứng báo hiệu rất hay gặp (80% trường hợp). Tiểu ra máu nhiều, có máu cục, cũng có thể có cơn đau quặn thận hoặc tiểu ra máu một cách đột ngột rồi bỗng nhiên dừng lại và sau đó tiếp tục tái phát không có nguyên nhân.

- Đau vùng thắt lưng: Cơn đau âm ỉ, lan ra trước hay lan xuống dưới, do khối u phát triển to ra làm căng bao thận. Khối u vùng thắt lưng dễ sờ thấy nếu đến khám muộn. Nếu thăm khám kỹ, có thể phát hiện giãn tĩnh mạch tinh cùng bên có bệnh lý.

- Chảy máu sau phúc mạc: Dấu hiệu này cũng có thể gặp kèm theo đau dữ dội, sốt và các triệu chứng chảy máu trong, khi ung thư đột ngột vỡ ra khỏi bao.

- Bên cạnh các triệu chứng tiết niệu kể trên, cần chú ý đến các triệu chứng khác thường được gọi các “hội chứng cận ung thư”: sốt 39o - 40o trong nhiều tháng, sức khỏe giảm sút không rõ nguyên nhân, giảm cân nhanh chóng, chán ăn, suy nhược, thiếu máu, đau đầu, mệt mỏi, chóng mặt, ngứa tê các chi, rối loạn thị giác, nồng độ canxi máu tăng do ung thư tiết chất giống hoóc môn tuyến cận giáp hoặc di căn vào xương gây kích thích cốt bào hoạt động, tăng huyết áp do u tiết nhiều renin hay do chèn ép động mạch thận.

Điểm mặt nguyên nhân

Mặc dù vẫn chưa tìm được nguyên nhân chính xác gây ung thư thận nhưng theo các chuyên gia y tế, các yếu tố sau có thể là nguyên nhân dẫn đến ung thư thận.

- Thuốc lá: Theo các kết quả nghiên cứu, những người hút thuốc lá có nguy cơ bị ung thư thận cao gấp đôi những người không hút thuốc. Bên cạnh đó, thời gian sử dụng thuốc càng dài thì nguy cơ mắc bệnh càng cao.

- Béo phì: Đây là yếu tố có thể làm tăng nguy cơ phát triển ung thư thận. Trong một số nghiên cứu, béo phì đi kèm tăng nguy cơ ung thư ở phụ nữ. Một nghiên cứu khác còn chỉ ra rằng thừa cân cũng là một yếu tố nguy cơ mắc ung thư thận ở cả nam giới.

- Thường xuyên tiếp xúc hóa chất độc hại: Một vài nghiên cứu đã kiểm tra xem các yếu tố nghề nghiệp có thể làm tăng nguy cơ phát triển ung thư thận ở công nhân hay không, và các nhà khoa học đã phát hiện công nhân trong nhà máy thép có tỷ lệ mắc ung thư thận khá cao. Ngoài ra, một số bằng chứng còn cho thấy amiăng ở nơi làm việc có liên quan tới ung thư phổi, ung thư trung mô (lớp màng bao phủ các tạng bên trong cơ thể), cũng như làm tăng nguy cơ mắc một số loại ung thư thận.

- Lọc máu: Những bệnh nhân được lọc máu để điều trị suy thận mạn tính trong nhiều năm có nhiều khả năng tăng nguy cơ phát triển nang thận và ung thư thận.

- Di truyền: Ung thư thận có thể xuất hiện trên nhiều người trong một gia đình và yếu tố di truyền cũng được đề cập đến.

Ngọc Khuê